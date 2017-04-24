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toki konutları açık artırmayla satıldı

TOKİ KONUTLARI AÇIK ARTIRMAYLA SATILDI

TOKİ'nin mülkiyetindeki 28 ilde 290 iş yeri ve 3 ilde 4 konutu açık artırma yöntemi ile satışa çıkarıldı

Tarih : 24 Nisan 2017, 11:36
Puan Ver : Toki Konutları Açık Artırmayla Satıldı(5/10)2


TOKİ'nin mülkiyetindeki 28 ilde 290 iş yeri ve 3 ilde 4 konut açık artırma yöntemi ile satışa çıkarıldı. Muhammen bedel toplamı 8 milyon 150 bin 341 TL olan 90 adet gayrimenkul yüzde 43 artışla 11 milyon 687 bin TL'den işlem gördü.



Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) mülkiyetindeki 28 ilde 290 iş yeri ve 3 ilde 4 konutu açık artırma yöntemi ile satışa çıkarıldı. Muhammen bedel toplamı 8 milyon 150 bin 341 TL olan 90 adet gayrimenkul yüzde yüzde 43 artışla 11 milyon 687 bin TL'den işlem gördü. Ankara, Adana, Trabzon, Adıyaman, Amasya, Bitlis, Bursa, Giresun, İstanbul, Kırşehir ve Şanlıurfa'daki gayrimenkuller için teklif alındı.



Müzayede en çok Bitlis Merkez'deki iş yerleri ilgi gördü. Yüzde 25 peşin 120 ay vade ile satılan iş yerleri yüzde 200 oranlarında artış gösterdi. Bitlis Merkez'de 61 adet iş yeri teklif aldı. Teklif alınmayan gayrimenkullere 25 Nisan 2017 mesai bitimine kadar Turyap üzerinden teklif verilebilecek.



 



kaynak:habertürk








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