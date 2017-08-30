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TOKİ İnşaatında Ücret Alamayan 8 İççi Kule Vincine Çıktı

TOKİ İNŞAATINDA ÜCRET ALAMAYAN 8 İÇÇİ KULE VİNCİNE ÇIKTI

Zonguldak'ta, TOKİ konutları inşaatında taşeron firmada çalışan işçiler, bayram öncesi 2 aylık ücretleri ödenmediği iddiasıyla iş bırakıp kule vincine çıktılar.

Tarih : 30 Ağustos 2017, 16:20
Puan Ver : Toki İnşaatında Ücret Alamayan 8 İççi Kule Vincine Çıktı(8/10)4

Zonguldak'ta, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konutları inşaatında taşeron firmada çalışan işçiler, bayram öncesi 2 aylık ücretleri ödenmediği iddiasıyla iş bırakıp kule vincine çıkarak eylem başlattı.

KULE VİNCİNE ÇIKTILAR

Çınartepe Mahallesi'nde geçen ocak ayında temeli atılan 63 blok, 766 konut, 1 cami ve 4 ticari merkezden oluşan Üzülmez TOKİ Projesi inşaatının yüklenici firmasının taşeronu olan şirkette çalışan işçiler, Kurban Bayramı öncesi alacaklarının ödenmediğini ileri sürdü. 2 aydan bu yana ücret alamadıklarını iddia eden işçiler, gece inşaatı çatısına çıktı. Polisin ikna etmesi üzerine çatıdan inen işçiler, bu sabah saatlerinde bu kez inşaat alanındaki kule vincine çıkarak eylem başlattı. Polis, vince çıkan 8 işçiyi ikna etmeye çalıştı. 1 işçi, kendilerini ikna etmeye çalışan polislerle konuşmak için vinçten indi. İşçi, ücretleri ödenene kadar eylemi sürdüreceklerini belirtti. Vincin üzerinde basın mensuplarının telefonla görüştüğü vinçteki işçilerden 32 yaşındaki Faysal Bekmez, 70 kişi olduklarını ve 2 aydan bu yana ücret alamadıklarını söyledi. Bekmez, şöyle dedi:

"10 GÜNDÜR BEKLİYORUZ"

"Bizi hep oyaladılar. Bu parayı almadan inmemeye kararlıyız. 5 aydır buradayız. Duvarcı, dış cephe mantolama, sıvacı ve alçıcı var. Bayrama memlekete gidemedik. Paramız yok. Çocuklarımız ailemiz mağdur oldu. Bazı arkadaşları gönderdik memleketlerine. 'Biz paranızı alıp göndereceğiz' dedik ama alamadık. 10 gündür, belki daha fazladan beri bekliyoruz."

Yüklenici firma yetkilileri ise taşeron firmaya ödeme yapıldığını, işçilerin kendi şirketleri ile sorunları olduğunu ileri sürdü. Polis işçileri ikna etmek için çalışmasını sürdürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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