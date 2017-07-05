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TOKİ bu ay Kurayla bin 261 konut satılacak!

TOKİ BU AY KURAYLA BİN 261 KONUT SATILACAK!

TOKİ bu ay bin 261 adet konutu kurayla satışa çıkaracak. Muğla, Düzce, Yozgat ve Amasya için başvurular alınmaya başlandı.

Tarih : 05 Temmuz 2017, 16:59
Puan Ver : Toki Bu Ay Kurayla Bin 261 Konut Satılacak!(10/10)9


Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Temmuz ayında bin 261 adet konutu kurayla satışa çıkaracak.


 


Bunlardan ilki 948 konutla Muğla'da başladı. Dün ise İdare Düzce, Yozgat ve Amasya için başvuru almaya başladı. Düzce'de satışa çıkan 138 konutta fiyatlar 291 bin 527 liradan, Yozgat'ta 86 konutta fiyatlar 121 bin 210 liradan ve Amasya Merzifon'da 18 konut için fiyatlar 141 bin liradan başlıyor. Satışa çıkan projelerde başvurular devam ediyor.


 


 


 


 


 


 


kaynak:emlakeki







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