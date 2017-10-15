TOKİ tarafından Rize'nin Ayder Yaylası'nı yenilemek ve korumak amacıyla yürütülen çalışma kapsamında bölgeye giden 100 kişiden oluşan teknik heyet incelemede bulundu.

Yaylada inceleme yapan heyet üyeleri, vatandaşların sorularını yanıtladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kemalettin Cengiz Tekinsoy, Ayder Yaylası'nın doğal sit alanı olduğunu söyledi.

"BİZ YAPTIK OLDU GİBİ BİR YAKLAŞIM OLMAYACAK"

Yapılacak çalışmanın çok geç kalınmış bir çalışma olduğunu belirten Tekinsoy, "Turizm destinasyonuna dönüşmüş olmasına rağmen, buranın bir halen planının olmaması kabul edilir değil." dedi. Tekinsoy, kesinlikle "Biz yaptık oldu, bunu kabul edin." gibi bir yaklaşım içinde olmadıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"KATILIMCI BİR YAKLAŞIM SÖZ KONUSU OLACAK"

Bütün çalışmalarımızda olduğu gibi katılımcı bir yaklaşım söz konusu olacak. Genel Müdürlüğümüzün çalıştığı yerler hep turistik alanlar. Burayı görünce insanın içi burkuluyor. Tamamında da maalesef bir perişanlık söz konusu. Bu alanların tamamı 20 yıl önceki büyükşehirlerimizin durumunu andırıyor.

"KİMSENİN TELAŞA KAPILMASINA GEREK YOK"

Buralarda da planlama yapacaklarını anlatan Tekinsoy, "Buralar dünyanın en güzel ortamları fakat bakımsız, plansız ve sahipsiz durumda. Bugün buralara devlet sahip çıkıyor. Kimsenin telaşa kapılmasına gerek yok. Burada bizim medeniyetimize uygun bir tarz oluşturmanın peşindeyiz. Modern mimari yansıması söz konusu olmayacak. Kendi medeniyetimizin eseri sayılabilecek bir proje çalışması gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Projenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanlıkın talimatları ile TOKİ önderliğinde beş bakanlığın da içinde bulunduğu çalışma olduğunu vurgulayan Konyalıoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"AMACIMIZ AYDER'İ TANITMAK, TURİZME KAZANDIRMAK"

Buradan vatandaşları sürmek, uzaklaştırmak ve kamulaştırmak gibi bir amacımız yok ve olamaz. Burada nitelikli ve gelecek nesillere güvenli, sağlıklı ve turizm amacına hizmet edebilecek bir projeyi nasıl yaparız onun amacındayız. Amacımız bu yöreyi tanımak, görmeyen insanlara tanıtmak. Vatandaşlarımız üçüncü kişi ve kurumlarla veya taraflardan alacağı bilgilere değil TOKİ, Çalıhemşin Belediyesi ve Rize Valiliğinin söylemlerine itibar etsin. Basında yer veriliyor, 'TOKİ Ayder Yaylası'na müdahale edecek, Ayder Yaylası'na girecek'. Burada katlı TOKİ konutları zaten düşünülemez. Buraya öyle bir şey yapılması mümkün değil. Öyle bir şey de düşünülmüyor. Burada vatandaşların görüşleri ve ve fikirleri doğrultusunda bir proje tasarlanacak. Ona göre hayata geçireceğiz. Yanılgılara kapılmayalım. Hak sahipleri bu projenin en değerli paydaşlarıdır. Bu proje Türkiye'ye ve dünyaya emsal nitelikte olacak.

"AYDER, ESKİ GÜZELLİĞİNE KAVUŞACAK"

Proje Koordinatörü Bilge Hakan Açıl, mevcut plansızlığı ve programsız gelişmesi sonucu yaylayı yavaş yavaş eriyen, yok olan noktada gördüklerini dile getirerek, "Bizim yapmış olduğumuz çalışmalarla Ayder Yaylası yeniden eski güzelliğine kavuşacak ve dünya turizmine hitap edecek noktada olacak." dedi.

İncelemelerini tamamlayan heyet üyeleri, bölgeden ayrıldı.

Kaynak: haberinburada