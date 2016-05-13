

Dar gelirli vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için faaliyetlerini hızlandıran TOKİ'nin 81 ilde 3 bini aşkın şantiyesi var. Sosyal yaşam projesi ile dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmayı sürdüren TOKİ, bu yıl üretmeyi planladığı 60 bin konut hedefine ayda ortalama 5 bin konut üreterek ulaşmaya çalışıyor. Konutun yanı sıra hastane, okul, cami, yurt, stadyum ve dev şehir parkları üreten TOKİ, İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde kentsel dönüşüme ağırlık vermeye başladı.











İLK YARIDA 30 BİN 787 KONUT ÜRETİLECEK











Türkiye'de üretilen konutların yüzde 7'sini tek başına üreten TOKİ'nin çalışmalarını ve yeni dönem hedeflerini Başkan Ergün Turan ile konuştuk. İstanbul'da sorularımızı cevaplandıran TOKİ Başkanı Turan ile sohbetin önemli bir kısmı nitelik tartışmasıyla ilgili oldu. Bu yıl için koydukları 60 bin konut üretme hedefini hatırlatan Başkan Turan, bunun için aylık 5 bin konutu ihale ettiklerini belirtti.







Emekliler Konut hamlesi ile 2023'de 1 milyon olan konut hedefini yüzde 20 artırarak 1 milyon 200 bine çıkardıklarını anlatan TOKİ Başkanı Turan, şu bilgileri verdi: “Yıllık 60 bin konut hedeflerini gerçekleştirmek için özveri ile çalışıyoruz. Şu an itibari ile 57 ihalede 20 bin 726 konutun ihalesi yaptı. Yılın ilk yarısında toplam 83 ihalede 30 bin 18 konutun ihalesini gerçekleştireceğiz. Böylelikle yıllık







hedefimiz olan 60 bin konutun yapımı için yılın ilk yarısında hedefimizi yakalamış olacağız” dedi.