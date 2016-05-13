O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

toki 9 dakikada bir konut üretiyor!

TOKİ 9 DAKİKADA BİR KONUT ÜRETİYOR!

Sosyal konut üretme misyonundan sapmadan niteliğe yoğunlaşan TOKİ, bu yıl için hedeflediği 60 bin rakamına yılın ilk 8 ayında ulaşma peşinde. TOKİ Başkanı Ergün Turan, 9 dakikada bir konut ürettiklerini belirtti.

Tarih : 13 Mayıs 2016, 10:55
Puan Ver : Toki 9 Dakikada Bir Konut Üretiyor!(8/10)5


Dar gelirli vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için faaliyetlerini hızlandıran TOKİ'nin 81 ilde 3 bini aşkın şantiyesi var. Sosyal yaşam projesi ile dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmayı sürdüren TOKİ, bu yıl üretmeyi planladığı 60 bin konut hedefine ayda ortalama 5 bin konut üreterek ulaşmaya çalışıyor. Konutun yanı sıra hastane, okul, cami, yurt, stadyum ve dev şehir parkları üreten TOKİ, İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde kentsel dönüşüme ağırlık vermeye başladı.





İLK YARIDA 30 BİN 787 KONUT ÜRETİLECEK





Türkiye'de üretilen konutların yüzde 7'sini tek başına üreten TOKİ'nin çalışmalarını ve yeni dönem hedeflerini Başkan Ergün Turan ile konuştuk. İstanbul'da sorularımızı cevaplandıran  TOKİ  Başkanı Turan ile sohbetin önemli bir kısmı nitelik tartışmasıyla ilgili oldu. Bu yıl için koydukları 60 bin konut üretme hedefini hatırlatan Başkan Turan, bunun için aylık 5 bin konutu ihale ettiklerini belirtti.



Emekliler Konut hamlesi ile 2023'de 1 milyon olan konut hedefini yüzde 20 artırarak 1 milyon 200 bine çıkardıklarını anlatan TOKİ Başkanı Turan, şu bilgileri verdi: “Yıllık 60 bin konut hedeflerini gerçekleştirmek için özveri ile çalışıyoruz. Şu an itibari ile 57 ihalede 20 bin 726 konutun ihalesi yaptı. Yılın ilk yarısında toplam 83 ihalede 30 bin 18 konutun ihalesini gerçekleştireceğiz. Böylelikle yıllık



hedefimiz olan 60 bin konutun yapımı için yılın ilk yarısında hedefimizi yakalamış olacağız” dedi.








Etiketler: Toki  9  Dakikada  Bir  Konut  Üretiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER