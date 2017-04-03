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toki 425 bin konut üretecek

TOKİ 425 BİN KONUT ÜRETECEK

TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, 7 yılda 425 bin konut üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Tarih : 03 Nisan 2017, 17:35
Puan Ver : Toki 425 Bin Konut Üretecek(5/10)5


Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Türkiye'nin 2023 hedefi var. Bu çerçevede büyük yatırımlar yapılıyor. TOKİ olarak önümüzdeki 7 yıl içinde yaklaşık 425 bin konut üreteceğiz" dedi.



TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan yaptığı açıklamada, 2016 yılında yakın coğrafyada yaşanan gelişmeler ve Türkiye'de ortaya çıkan koşullar ile terör olaylarının gayrimenkul sektörünü etkilediğini söyledi. Olumsuzluklara rağmen temkinli bir büyüme yakalandığını ve konut sektöründe de beklentilerin üzerinde rekor düzeyde satışlar gerçekleştirildiğini belirten Turan, "Düşen faiz oranları ve TOKİ olarak iştirak şirketlerimizle destek verdiğimiz kampanyaların da etkisiyle konut satışları özellikle 2016'nın son döneminde ivme kazanarak özel ve kamu iş birliğinde 1 milyon 340 bini aştı" diye konuştu.



 



kaynak:haber3








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