O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

toki 2 bin 574 konutu açık yöntemle satacak

TOKİ 2 BİN 574 KONUTU AÇIK YÖNTEMLE SATACAK

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 30 ilde açık satış yöntemiyle dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik 2 bin 574 konutu satışa çıkardı

Tarih : 13 Haziran 2016, 09:40
Puan Ver : Toki 2 Bin 574 Konutu Açık Yöntemle Satacak(10/10)12


Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bu yıl Türkiye genelinde dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik 30 ilde inşa ettiği 2 bin 574 konutu açık satış yöntemiyle satışa sundu. TOKİ Başkanı Ergün Turan, açık satış yöntemiyle ilgili bilgi vererek, konut alıcılarının, açık satış yöntemiyle seçtikleri konutun peşinat bedelini ilgili bankalara yatırarak gayrimenkul satış sözleşmesi imzaladıklarını, yatırılan peşinatın borç bakiyesinden düşürülerek kalan tutarın taksitlendirildiğini belirtti. Turan, bu yöntemle konuta erişmekte zorlanan vatandaşların konut sahibi olabildiğini kaydederek, açık satış yöntimi ile stokta kalan konutlara dar ve orta gelirli vatandaşların ulaşabildiğini dile getirdi. TOKİ'nin “yegâne dost eli bir kuruluş” olduğunu vurgulayan Ergün Turan, “TOKİ olmazsa alt gelir grubunda olan vatadaşlarımızın konuta erişmesi zorlaşacak. Böyle bir mutluluğu vatandaşlarımıza yaşatmanın gururunu taşıyoruz” dedi.








Etiketler: Toki  2  Bin  574  Konutu  Açık  Yöntemle  Satacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER