

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bu yıl Türkiye genelinde dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik 30 ilde inşa ettiği 2 bin 574 konutu açık satış yöntemiyle satışa sundu. TOKİ Başkanı Ergün Turan, açık satış yöntemiyle ilgili bilgi vererek, konut alıcılarının, açık satış yöntemiyle seçtikleri konutun peşinat bedelini ilgili bankalara yatırarak gayrimenkul satış sözleşmesi imzaladıklarını, yatırılan peşinatın borç bakiyesinden düşürülerek kalan tutarın taksitlendirildiğini belirtti. Turan, bu yöntemle konuta erişmekte zorlanan vatandaşların konut sahibi olabildiğini kaydederek, açık satış yöntimi ile stokta kalan konutlara dar ve orta gelirli vatandaşların ulaşabildiğini dile getirdi. TOKİ'nin “yegâne dost eli bir kuruluş” olduğunu vurgulayan Ergün Turan, “TOKİ olmazsa alt gelir grubunda olan vatadaşlarımızın konuta erişmesi zorlaşacak. Böyle bir mutluluğu vatandaşlarımıza yaşatmanın gururunu taşıyoruz” dedi.