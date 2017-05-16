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toki 151 iş yeri ve 136 konutu satışa çıkardı

TOKİ 151 İŞ YERİ VE 136 KONUTU SATIŞA ÇIKARDI

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 13 ilde 151 iş yeri ile 12 ilde 136 konutu "açık artırma yöntemi" ile satışa sunacak.

Tarih : 16 Mayıs 2017, 13:13
Puan Ver : Toki 151 İş Yeri Ve 136 Konutu Satışa Çıkardı(6/10)5


TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, İzmir, Konya, Kütahya, Niğde, Rize, Sakarya, Sivas, Yozgat ve Zonguldak'ta satışa sunulan iş yerlerine, yüzde 25 peşin, 120 ay vade seçeneği ile sahip olunabilecek.



Ankara, Bursa, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Giresun, İstanbul, Kocaeli, Malatya, Manisa, Nevşehir ve Samsun'da bulunan konutlar ise yüzde 12-25 peşin, 120-180 ay vade seçenekleriyle satın alınabilecek.



 



kaynak:yenişafak








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