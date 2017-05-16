Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 13 ilde 151 iş yeri ile 12 ilde 136 konutu "açık artırma yöntemi" ile satışa sunacak.



TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, İzmir, Konya, Kütahya, Niğde, Rize, Sakarya, Sivas, Yozgat ve Zonguldak'ta satışa sunulan iş yerlerine, yüzde 25 peşin, 120 ay vade seçeneği ile sahip olunabilecek.



Ankara, Bursa, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Giresun, İstanbul, Kocaeli, Malatya, Manisa, Nevşehir ve Samsun'da bulunan konutlar ise yüzde 12-25 peşin, 120-180 ay vade seçenekleriyle satın alınabilecek.







kaynak:yenişafak