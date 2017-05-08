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toki 114 arsayı satışa çıkardı

TOKİ 114 ARSAYI SATIŞA ÇIKARDI

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 14 ilde toplam 411 bin 151,65 metrekare büyüklüğünde 114 arsayı 407 milyon lira muhammen bedelle "açık artırma" yöntemiyle satışa çıkardı.

Tarih : 08 Mayıs 2017, 13:21
Puan Ver : Toki 114 Arsayı Satışa Çıkardı(10/10)8


Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 14 ilde toplam 411 bin 151,65 metrekare büyüklüğünde 114 arsayı 407 milyon lira muhammen bedelle "açık artırma" yöntemiyle satışa çıkardı.



TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana, Ankara, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Karabük, Samsun, Siirt, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da toplam 411 bin 151,65 metrekare büyüklüğündeki 114 arsa (konut, ticaret, özel sağlık, özel kreş-anaokulu, özel eğitim, özel ilköğretim, özel ortaöğretim, bakım ve akaryakıt istasyonu, kentsel servis, konut dışı kentsel çalışma imarlı arsalar) yaklaşık 407 milyon lira muhammen bedelle "açık artırma" yöntemiyle satışa sunuldu.



Müzayede 23 Mayıs Salı günü saat 13.30'da idarenin Ankara Bilkent'teki merkezinde yapılacak.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Toki  114  Arsayı  Satışa  Çıkardı    haber

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