

TOKAT'ta polis tarafından terör örgütleri PKK, DHKP-C ve TKP/ML'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 12'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.



Tokat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, geçtiğimiz hafta kentte, terör örgütlerinin gençlik yapılanmalarına yönelik operasyon düzenledi. PKK'nın sözde gençlik yapılanması YDG-H'ye yönelik operasyonda 7, DHKP-C'ye yönelik operasyonda 6 ve TKP/ML'ye yönelik operasyonda ise 1 kişi gözaltına alındı. Emniyette yaklaşık bir haftadır ifade veren zanlılar, dün gece adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan YDG-Y'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan S.T., C.E., E.S., M.E.,R.R.,M.F.K. tutuklanırken M.Ö.A. adli kontrol ile serbest bırakıldı. DHKP-C'ye yönelik operasyonda ise Karadeniz alan açılım sorumlusu olduğu iddia edilen C.Ş. ve irtibatta olduğu Ü.D., Ö.A., H.D. T.A. tutuklanırken A.H.K. adli kontrol ile serbest bırakıldı. TKP/ML üyesi olduğu iddia edilen H.İ.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.