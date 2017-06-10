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TOKAT'TA KORKUTAN DEPREM


TOKAT'TA KORKUTAN DEPREM
Tarih : 10 Haziran 2017, 13:26
Puan Ver : Tokat'ta Korkutan Deprem(6/10)3


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Zile ilçesine bağlı Kozdere köyünde saat 11.51'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Yerin 5 metre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olarak Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, depremin ilçe merkezinde de hissedildiğini, kısa süren deprem sonucu olumsuz bir durum yaşanmadığını söyledi.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Tokat  Ta  Korkutan  Deprem    haber

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