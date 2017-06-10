

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Zile ilçesine bağlı Kozdere köyünde saat 11.51'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Yerin 5 metre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olarak Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, depremin ilçe merkezinde de hissedildiğini, kısa süren deprem sonucu olumsuz bir durum yaşanmadığını söyledi.







kaynak:hürriyet