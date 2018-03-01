TOKAT'TA HAYRETE DÜŞÜREN MANZARA! BOŞ ARAZİDE YÜZLERCE HAYVAN KAFATASI BULUNDU
Tokat'ta boş arazide, büyükbaş hayvanlara ait yüzlerce kafatası ve kemik bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ekipler kaçak kesim ihtimali üzerinde duruyor.
Tokat kent merkezi yakınlarındaki boş arazide, büyükbaşlara ait yüzlerce kafatası ve kemik bulundu.
JANDARMA DEVRİYE DÖNÜŞÜ FARK ETTİ
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye dönüşü, Yeniyurt Mahallesi'ndeki boş arazide yüzlerce büyükbaş kafatası ve iskeleti gördü. Bunun üzerine Tokat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.
ÇOK SAYIDA HAYVAN KÜPESİ BULUNDU
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kemiklerin bulunduğu alanda yaptıkları aramalarda çok sayıda hayvan küpesi buldu. Bulunan hayvan küpeleri, araştırılmak üzere İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne götürüldü.
KAÇAK KESİM ŞÜPHESİ
Kemiklerin usulsüz kesim sonucu araziye atılmış olabileceği ihtimali değerlendirilirken, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri ise hayvan küpelerinin sorgulamasının ardından kaçak kesim olup, olmadığının belirleneceğini açıkladı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Derste İstiklal Marşı'nı Okuyamayan Öğrenciyi Döven Öğretmene İnceleme
- Maarif Vakfı Kız Okulu'nu Ziyaret Eden Emine Erdoğan'a Moritanyalı Kadınlardan Sevgi Gösterisi
- Araçlara Çarpa Çarpa Kaçan Oto Farelerini Polis, Ateş Açarak Durdurdu
- Jöh Ve Pöh Afrin'de! İşte İlk Görüntüler
- Dehşet Çiftliğinde Kızları İstismar Eden Sapık, Öz Kızını Zincirletmiş
EKONOMİ HABERLERİ
- İran, Dolarla İthalatı Yasakladı
- Orka Holding'e, Türk Olduğu İçin Kredi Vermeyen Bankanın Müdiresi Kovuldu
- Başbakan'dan Kobi'lere Destek Müjdesi: 40 Milyon Sınırı 125 Milyon Tl'ye Çıkacak
- Başbakan Yıldırım: Ocak'ta Türkiye'de 9 Bin 631 Şirket Kuruldu
- Yaz Saati Uygulamasında Elde Edilen Tasarruf, 800 Milyon Lirayı Aştı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 40 Kurbanı Var! 30 Yıldır Aranan Sambre Tecavüzcüsü Yakalandı
- Abd'li Senatör İsrail'in Savaş Planını Açıkladı: Bir Sonraki Savaş Güney Lübnan'da Olacak
- Genç Kız Tacizciyi Önce Dövdü, Sonra Polise Teslim Etti
- Tır, Otobüsü Ortadan İkiye Böldü!
- Oğlunu Öldüren Üvey Babadan Şaşırtan Savunma: Örümcek Zannettim!
Bu Haberle İlgili Yorumlar