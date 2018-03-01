300 Kilo Dinamit Binayı Yıkmaya Yetmedi! Patlama Anı Kamerada
40 Kurbanı Var! 30 Yıldır Aranan Sambre Tecavüzcüsü Yakalandı
Taraftarın Kolunu Isıran Futbolcuya Ceza!
Bodrum Otelleri Tatil Beklentilerinizi Sonuna Kadar Gerçekleştirmeyi Hedefliyor!
Fetö'nün Tsk Soruşturmasında 39 Asker Tutuklandı
Fenerbahçeli Mehmet Ekici, 102 Gün Sonra Bir İlki Yaşadı
Wesley Sneijder'den Yıllar Sonra Gelen Galatasaray İtirafı
Ak Parti- Saadet Görüşmesi Sona Erdi! İttifakla İlgili Açıklama Geldi
Ariel Ortega'dan Olay Sözler: Kariyerimin En Kötü Günleriydi
Dev Derbiye Dakikalar Kaldı! İşte Sürprizlerle Dolu 11'ler
Yolcu Minibüsü Çaya Uçtu! Yaralılar Var
Fenerbahçe'den Sert Açıklama: Suç Duyurusunda Bulunulacaktır
Emniyet Üniformaları Değişti!
Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı Düzenleyip Cep Telefonuna Çektiler
Beşiktaş'ın Yıldızı Quaresma'dan Transfer İtirafı: Teklif Aldım
Ypg'liler Püskürtülüyor! İşte Raco'nun Kuşatma Altındaki Görüntüleri
Erdoğan'a Senegal'de Görkemli Karşılama!
Malatya'da 19-0'lık Maç 60. Dakikada Hakem Kararıyla Bitti
Arjantin-İsrail Maçında Messi Oynarsa, Tangocular 3 Milyon Dolar Kazanacak
Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın Koruması Fetö'den Gözaltında

Tokat'ta Hayrete Düşüren Manzara! Boş Arazide Yüzlerce Hayvan Kafatası Bulundu

TOKAT'TA HAYRETE DÜŞÜREN MANZARA! BOŞ ARAZİDE YÜZLERCE HAYVAN KAFATASI BULUNDU

Tokat'ta boş arazide, büyükbaş hayvanlara ait yüzlerce kafatası ve kemik bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ekipler kaçak kesim ihtimali üzerinde duruyor.

Tarih : 01 Mart 2018, 13:10
Puan Ver : Tokat'ta Hayrete Düşüren Manzara! Boş Arazide Yüzlerce Hayvan Kafatası Bulundu(9/10)5

Tokat kent merkezi yakınlarındaki boş arazide, büyükbaşlara ait yüzlerce kafatası ve kemik bulundu.

JANDARMA DEVRİYE DÖNÜŞÜ FARK ETTİ

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye dönüşü, Yeniyurt Mahallesi'ndeki boş arazide yüzlerce büyükbaş kafatası ve iskeleti gördü. Bunun üzerine Tokat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.

ÇOK SAYIDA HAYVAN KÜPESİ BULUNDU

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kemiklerin bulunduğu alanda yaptıkları aramalarda çok sayıda hayvan küpesi buldu. Bulunan hayvan küpeleri, araştırılmak üzere İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne götürüldü.

KAÇAK KESİM ŞÜPHESİ

Kemiklerin usulsüz kesim sonucu araziye atılmış olabileceği ihtimali değerlendirilirken, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri ise hayvan küpelerinin sorgulamasının ardından kaçak kesim olup, olmadığının belirleneceğini açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tokat  Ta  Hayrete  Düşüren  Manzara  Boş  Arazide  Yüzlerce  Hayvan  Kafatası  Bulundu  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER