

Tokat'ın Niksar ilçesinde Jandarma tarafından ele geçirilen kobra zehrinin Güney Afrika'dan getirtildiği ve Adana'dan İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi. Dünyanın en pahalı 10 sıvısı arasında gösterilen 240 tüp içerisindeki kobra zehrinin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon TL olduğu öğrenildi. 240 tüp içerisindeki sıvının Niksar İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde bekletildiği, daha detaylı inceleme için gelişmiş bir laboratuvara gönderileceği bildirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişinin ise serbest bırakıldığı belirtildi.







Tokat'ın Niksar ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelendikleri bir otomobilde yaptıkları aramada, içi sıvı dolu 240 tüp ele geçirmişti. Ekipler, yaptıkları ön araştırmada tüp içindeki sıvının kobra zehri olduğunu öğrenmişti. Tüpler içindeki sıvılar incelenmek üzere el konularak laboratuvara gönderilirken, olayla ilgili olarak araçta bulunan 3 kişi gözaltına alınmıştı.