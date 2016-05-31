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tokat'a yeni havalimanı geliyor

TOKAT'A YENİ HAVALİMANI GELİYOR

Tokat'ta yeni havalimanının yapımı için kamulaştırma çalışmalarına başlandı.

Tarih : 31 Mayıs 2016, 16:03
Puan Ver : Tokat'a Yeni Havalimanı Geliyor(6/10)4


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan gelen ekip, merkeze bağlı Söngüt köyünde yapılacak yeni havalimanı için 1100 köylü ile kamulaştırma çalışmaları kapsamında görüşmelere başladı. 5 gün boyunca Tokat Havalimanı idari binasında vatandaşlarla görüşecek ekip, 2 bin 400 dönüm civarında bir alanda kamulaştırma çalışmaları gerçekleştirecek.



Havalimanı yapılacak alanda tarlası bulunan İhsan İpek, AA'ya yaptığı açıklamada, Tokat'a yeni havalimanı yapılacağını öğrendiklerini söyledi. Kamulaştırmaya birçok kişinin razı olduğunu bildiren İpek, “Dönüme 27 bin lira veriyorlar. Vatandaşın bakışı olumlu” dedi.



Tokat'ta bulunan mevcut havalimanının yeterli gelmemesi nedeniyle yeni bir havalimanı yapılması kararı alınmıştı.








Etiketler: Tokat  A  Yeni  Havalimanı  Geliyor    haber

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