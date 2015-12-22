

Şehit Pişkin'in 2 ay önce nişanlandığı öğrenildi.







Niksar'ın Bahçelievler Mahallesi birinci etap TOKİ konutları 14'üncü blokta yaşayan şehidin anne-babası Katibe ve Fikri ve Pişkin çiftine acı haberi İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Hakan Kuşçu ve Belediye Başkanı Özdilek Özcan verdi. Acı haberle yıkılan aile gözyaşına boğuldu. İki çocuğundan en büyükleri olan Samet Pişkin'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan aileyi Kaymakam Kapankaya teselli etmeye çalıştı. Acı haberin ardından şehit Pişkin'in yakınları ve komşuları baba evine akın etti. Niksar Belediyesi tarafından ailenin yaşadığı apartmanın önüne dev Türk Bayrağı asıldı. Ayrıca 112 acil servis ekipleri apartman önünde hazır bekletildi. Yaklaşık 1.5 yıldır jandarma uzman çavuş olarak görev yapan Samet Pişkin'in 2 ay önce 24 yaşındaki Zeynep Örs ile nişanlandığı ortaya çıktı. Ayrıca Antalya'da görevli olan şehit Pişkin'in geçici görevle Bitlis'e gönderildiği öğrenildi. Şehit Pişkin cerazesi yarın öğlen namazı sonrası ilçede toprağa verilecek.