

Tokat'ta 22 yıllık berber Menderes Bayır, darbe girişimi sırasında tanka karşı duran insanların gösterdiği mücadeleyi yanında çalışan Nurullah Aras'ın kafasına kazıdı.







Tokat'ta Yeşilırmak Mahallesinde bulunan bir erkek kuaföründe usta olarak çalışan Menderes Bayır, TSK içerisinde bir grup askerin 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişimi karşısında İstanbul ve Ankara'da tank önünde karşı duran insanlardan etkilenerek, ilginç bir çalışma gerçekleştirdi. Darbe girişimi sırasında sokaklara dökülen vatandaşlara destek vermek amacıyla yanında çalışan Nurullah Aras'ın saçına farklı bir figür çalışması yaptı. Bayır, tanka karşı duran insanların gösterdiği mücadeleyi Aras'ın kafasına kazıdı. Usturayla yaklaşık 45 dakika süren çalışma görenlerin dikkatini çekti.