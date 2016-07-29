O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

tokat tanka karşı duran insanları kafaya kazıdı

TOKAT TANKA KARŞI DURAN İNSANLARI KAFAYA KAZIDI

Tokat'ta 22 yıllık berber Menderes Bayır, darbe girişimi sırasında tanka karşı duran insanların gösterdiği mücadeleyi yanında çalışan Nurullah Aras'ın kafasına kazıdı.

Tarih : 29 Temmuz 2016, 17:00
Puan Ver : Tokat Tanka Karşı Duran İnsanları Kafaya Kazıdı(8/10)7


Tokat'ta 22 yıllık berber Menderes Bayır, darbe girişimi sırasında tanka karşı duran insanların gösterdiği mücadeleyi yanında çalışan Nurullah Aras'ın kafasına kazıdı.



Tokat'ta Yeşilırmak Mahallesinde bulunan bir erkek kuaföründe usta olarak çalışan Menderes Bayır, TSK içerisinde bir grup askerin 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişimi karşısında İstanbul ve Ankara'da tank önünde karşı duran insanlardan etkilenerek, ilginç bir çalışma gerçekleştirdi. Darbe girişimi sırasında sokaklara dökülen vatandaşlara destek vermek amacıyla yanında çalışan Nurullah Aras'ın saçına farklı bir figür çalışması yaptı. Bayır, tanka karşı duran insanların gösterdiği mücadeleyi Aras'ın kafasına kazıdı. Usturayla yaklaşık 45 dakika süren çalışma görenlerin dikkatini çekti.








Etiketler: Tokat  Tanka  Karşı  Duran  İnsanları  Kafaya  Kazıdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER