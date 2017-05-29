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tok tutma özelliğle dikkat çekiyor!

TOK TUTMA ÖZELLİĞLE DİKKAT ÇEKİYOR!

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, baklagiller, Enginar, Badem ve Portakal'ın tok tuttuğunu söyledi.

Tarih : 29 Mayıs 2017, 13:49
Puan Ver : Tok Tutma Özelliğle Dikkat Çekiyor!(5/10)2


Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, "Yemek sonrası fazla zaman geçmeden acıkıyor musunuz? Ne kadar yemek yerseniz yiyin, tam anlamıyla doymuş hissini yaşamıyorsanız lifli gıdalar tüketmenizde fayda var. Açlık krizlerini engelleyen ve doygunluk hissi veren lifli gıdalar sağlık için de faydalıdır" dedi.



Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, tok tutan 4 lifli gıda konusunda yaptığı bilgilendirmede şunları kaydetti: "Baklagiller: Faydaları saymakla bitmeyen baklagiller, tam anlamıyla lif deposudur. Sindirim sistemi dostudur. Karbonhidrat içerdiklerinden tok tutarlar. Magnezyum, potasyum, kalsiyum, demir, B vitamini ve mineral içerirler.



Baklagillerin bazı faydaları şunlardır: Hazmı yavaş olduğu için kan şekeri dengeler, vücutta kan şekerinin dengede olması çok önemlidir. Lif içerdikleri için midede kolay parçalanır, bu karbonhidrat ve protein emilmesini kolaylaştırır, kabızlığı önler. Lif açısından zengin gıdalar olduğundan bağırsakların çalışmasını düzenler. Magnezyum ve kalsiyum, kemikleri güçlendirir.



Enginar: Lif bakımından zengin olan bir besindir. Enginar, A,K ve C vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, demir, manganez ve fosfor mineralleri içerir.



K vitamini deposu da olan enginar, kemik gelişimine katkıda bulunur ve ilerleyen yaşlarda oluşan çabuk kırılan kemik sorununun önüne geçer.



 



kaynak:sabah








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