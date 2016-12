Kırmızı biber



Acı sevenler sevmeyenlere göre daha şanslıdır, çünkü kırmızı biberin içindeki kapsaisin maddesi metabolizmayı hızlandırırken, vücut ısısını yükselterek enerji harcamanızı sağlar. Eğer midenizde bir sorun yoksa yemeklere mümkün olduğu kadar kırmızıbiber ekleyebilirsiniz.



Yeşil çay



Yapılan araştırmalar düzenli olarak yeşil çay içenlerin, içmeyenlere göre yüzde 45 daha yavaş kilo aldığını gösteriyor. Yeşil çay, yağ yakımını hızlandırıyor ve kilo almayı farkedilir bir şekilde yavaşlatıyor. Bu yüzden her gün en az 1 fincan yeşil çay içmelisiniz.



Kivi



C vitamininin, yağ yıkım metabolizmasını hızlandırdığı bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış durumda. Pek çok hayvan ve bitki kendi C Vitaminlerini sentezleyebilirken, insanların bu vitamini dışarıdan temin etmeleri gerekiyor. Meyveler arasında kivi, C vitamin bakımından en zengin olanıdır. 100 gram kivide 400 miligrama kadar C vitamini bulunur. Kivi, turunçgillerden 4-6 kat, elmadan ise 40-50 kat daha fazla C Vitamini içerir. Yetişkin bir insanın günlük C vitamini ihtiyacı 60 miligram olduğu düşünüldüğünde, bir adet kivi bu ihtiyacı rahatlıkla karşılayacaktır.



Yağsız yoğurt



Günde üç öğün yenen yağsız yoğurt, vücudun hızlı bir şekilde yağ yakmasına yardımcı olur. İçeriğindeki yüksek kalsiyum ve protein sayesinde özellikle bel çevresi ve karın bölgesindeki yağların erimesine yardımcı olur.



Su



Su, oksijenden sonra en önemli ihtiyacımızdır. Vücudun yüzde 65′i, kanın yüzde 92'si, kemiklerin yüzde 22'si, beynin ve kasların ise yüzde 75′i sudan olur. Hücrelerin yaşamsal faaliyetleri, vücut fonksiyonlarının yerine getirilmesi, vücudun su dengesini korunmasıyla mümkündür. Dolaşımı hızlandıran su, yağ yakımını da kolaylaştırır. Bu yüzden, zayıflama sürecinde günde en az 2,5 litre su içmeyi ihmal etmeyin.



Yulaf kepeği



Yulaf kepeği, tok tutan besinlerin başında geliyor. Üstelik düşük glisemik indeksi sayesinde şeker metabolizmasının da dostudur. Kan şekerini çok yavaş yükselttiği için ani iştah ataklarını önler ve geç acıkmanızı sağlar. Kabızlık sorunu çekiyorsan mutlaka yemelisin, çünkü yulaf kepeği bağırsakların rahat çalışmasını sağlar.



Sütlü kahve



Yağsız sütle hazırlanan kahve, zayıflama sürecinde mükemmel bir içecek olabilir. Ara öğünlerde bu kahveyi içerseniz, kendinizi uzun süre tok hissedebilirsiniz.



Hayvansal protein



Her türlü hayvansal protein metabolizmayı çalıştırarak yağları yaktırır. Aynı zamanda tok tutar. Tavuk eti, yağsız köfte, balık, yumurta, kırmızı et veya peynir günlük günlük beslenmende mutlaka olmalı. Saf protein diyetlerinden uzak dur. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, “Hiç karbonhidrat tüketmeden sırf protein yediğinde belki hızlı kilo verirsin ama kalpte ritim bozuklukları, kemik erimesi, tansiyon, kalp-damar hastalıkları ve gut gibi hastalıklar yakana yapışabilir.” diyor.



Yeşil kabak



Her iki kabak türü de yüksek lif içeriği sayesinde tok tutanlar listesinin başını çekiyor. Yeşil kabağın idrar söktürücü etkisinin yanında kabızlığı giderici özelliği de var. Potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum, sodyum ve demirden yana zengin olan yeşil kabağı çiğken rendeleyip salatalara katabilirsiniz. Lif zengini balkabağı da iyi bir karoten, C ve E vitamini, potasyum ve magnezyum kaynağıdır, üstelik kalorisi de düşüktür. Dr. Ayça Kaya, balkabağını çok az suyla hiç şeker ilave etmeden haşlayıp, bol tarçın serpiştirip yemenizi öneriyor.



Brokoli



Kanser savaşçısı brokoli içeriğindeki pek çok madde sayesinde tam bir şifa kaynağı olduğu gibi, vitamin, lif, kalsiyum yönünden de zengin olan brokoli aktif zayıflamaya da yardımcıdır. Brokoliyi buharda haşlayın, küçük parçalara bölün, üzerine limon, çok az zeytinyağı gezdirin ve baharat serpiştirin.



Beyaz lahana



Beyaz lahana düşük kalori değeri, içeriğindeki yüksek lif sayesinde tok tutan gıdalar arasında yer alıyor. Dr. Ayça Kaya, “Dikkat! Lahana deyince aklın başka yerlere gitmesin, son günlerde özellikle internette kendine ciddi bir pazar bulan lahana kapsüllerinden söz etmiyorum. Bildiğimiz pazardan, marketten alınan, öz be öz yapraklı lahanadan bahsediyorum. Pazarlama tuzaklarına sakın aldanmayın, siz siz olun her şeyin doğalını tüketin. Zayıflamaya karar verenler özellikle tüketmeli, ‘ben kilomdan memnunum' diyenler de haftada bir gün mutlaka yemeli. Ama zayıflayacağım diye günlerce sadece ve sadece lahana çorbası içmilmemelisiniz. Unutmayın, beslenme denge işidir, lahanayla ömür geçmez'' diyor.







kaynak:sonhaber