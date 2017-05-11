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tofaş'tan ilk çeyrekte 4 milyar liralık ciro

TOFAŞ'TAN İLK ÇEYREKTE 4 MİLYAR LİRALIK CİRO

Tofaş'ın cirosu, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 4 milyar liraya ulaştı.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 12:31
Puan Ver : Tofaş'tan İlk Çeyrekte 4 Milyar Liralık Ciro(10/10)8


Şirket açıklamasına göre, geçen yılı Türkiye otomotiv endüstrisinin en yüksek üretim ve ihracat adetlerini gerçekleştiren şirketi olarak lider kapatan Tofaş, 2017 yılının ilk üç ayında da büyümesini sürdürdü.



Tofaş, Ocak-Mart 2017 döneminde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 18'lik bir büyüme kaydederek, 94 bin adetle bugüne kadarki en yüksek ilk çeyrek üretim rakamına ulaştı. Tofaş'ın ihracatı da aynı dönemde yüzde 35 artış göstererek 79 bin adede yükseldi.



İlk 3 aylık dönemde yurt içi ve yurt dışı satışları 97 bin adeti bulan Tofaş, özellikle yurt dışı satışlardaki artışla, geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam satışta yüzde 24'lük artış kaydetti. Rekor üretim, ihracat ve satış adetleri Tofaş'a ilk 3 ayın en yüksek cirosunu da getirdi. Tofaş, 2017'nin ilk çeyreğinde cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artışla 4 milyar liraya yükseltti.



 



kaynak:ahaber








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