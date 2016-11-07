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tofaş'ta kapasite 450 bine çıkacak

TOFAŞ'TA KAPASİTE 450 BİNE ÇIKACAK

Egea siparişlerine yetişemeyen Tofaş, bu yüzden 50 milyon euro'luk ek yatırım kararı aldı. Egea üretim kapasitesi yıllık 250 bine, fabrikanın ise toplamda 450 bin adede yükselecek

Tarih : 07 Kasım 2016, 09:44
Puan Ver : Tofaş'ta Kapasite 450 Bine Çıkacak(7/10)4


Yaklaşık 1 milyar dolardan fazla yatırımla hayata geçirdiği Egea projesiyle hem üretim hem de ihracatta kendi rekorlarını kıran Tofaş, özellikle yurtdışından gelen talebin artması üzerine yeni bir yatırım kararı aldı. 50 milyon dolarlık ek yatırıma girişecek Tofaş, böylelikle yıllık kapasitesini de 400 binden 450 bine çıkaracak.



Egea projesi sayesinde başlattığı atakla bu yıl üretim ve ihracatta birinci sıraya yerleşen Tofaş, özellikle ihraç pazarlarından gelen bu modele yönelik taleplere yetişmeye çalışıyor. Tofaş, bu amaçla dış pazarlarında “Tipo” adıyla satılan Egea ailesinin üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırıma girişmeyi kararlaştırdı. Bu amaçla 50 milyon euro'luk yatırım yapacak olan Tofaş, 2. bir gövde hattı inşa ederken, boya hattını da, en son teknolojiler kullanarak ve ek yatırıma gerek kalmadan geliştirerek artan kapasiteye uyduracak.








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