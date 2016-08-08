

Tofaş toplam 1 milyar doları aşan bir yatırımla hayata geçirdiği Fiat Egea projesinin meyvelerini toplamaya başladı. Yeni Egea pazara çıktıktan sadece 6 ay sonra sadece Tofaş ve Fiat-Chrysler grubuna değil, Türkiye ekonomisine de fark edilir katkı sağladı.







2016 yarıyıl değerlendirme toplantısında konuşan Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu'nun paylaştığı verilere göre Egea'yla birlikte Tofaş Türkiye otomotiv üretiminin yüzde 25'ini gerçekleştirirken, yılın ilk yarısında yüzde 31'lik artışla 182 bin adetlik bir üretime imza attı.Yeni Dodge Neon ile ilgili de bilgiler veren Cengiz Eroldu, aracın Meksika'da 20 Temmuz'da basın lansmanının yapıldığını hatırlattı. Dodge Neon'un Türkiye'den Meksika'ya giden ilk araç olduğunu vurgulayan Eroldu, Fiat Chrysler grubunun parçası olmanın önemli bir avantajının da farklı markaları farklı pazarlarda kullanabilmeleri olduğunu söyledi. 12 bin Dolar + KDV (yüzde 10-15) satış fiyatıyla Meksika pazarına sunulan Egea Sedan, 1.4 litre ve 1.6 litrelik 2 farklı benzinli motor, manuel ve otomatik şanzıman seçenekleri ile yer alıyor. Meksika pazarına 5-6 bin araçlık ihracat rakamı hedeflenirken, model, kısa sürede beklentilerin üzerinde talep gördü ve siparişleri ikiye katlandı.