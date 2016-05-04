

Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin toplam otomotiv üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış kaydederken, Tofaş'ın üretim hacmi aynı dönemde yüzde 22 artışla 79 bin adede ulaştı. Bu dönemde Tofaş'ta toplam üretimin yüzde 39'u Otomobil, yüzde 61'iyse hafif ticari araç oldu.







Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, üretim ve ihracatta 2016 yılına çok iyi bir giriş yaptıklarını belirterek, ilk çeyrek bazında 2010 yılından bu yana gerçekleşen en yüksek ihracat rakamına ulaştıklarını ifade etti. Tofaş'ın Avrupa'ya ihracatının geçen yılın ilk çeyreğine oranla yüzde 40 arttığına dikkat çeken Eroldu, “İlk çeyrekte, binek araç ihracatında yüzde 131 artış kaydettik.







Tofaş'ın toplam ihracat adediyse önceki yılın ilk çeyreğine göre yüzde 35 artarak, 43 bin adetten 58 bin adete ulaştı. Bunda hem iç hem de dış pazarlarda görülen, Egea/Tipo Sedan'a olan yüksek talebin büyük etkisi var” dedi. Eroldu, bu talebe yetişebilmek için mart ayından itibaren üçüncü vardiyaya geçtiklerini hatırlattı.