Tofaş, işçileri mutlu, işçileri için 6500 Cumhuriyet altını hediye etti. Bayram şekeri gibi olan bu jest herkesin yüzünü güldürdü.



Türkiye'nin en büyük otomobil fabrikalarından Tofaş, bayram öncesi 6 bin 500 çalışanına sürpriz yaptı. Eylül ayında piyasaya sunulacak Aegea marka otomobildeki başarısından dolayı tüm beyaz ve mavi yakalı çalışanlara Cumhuriyet Altını hediye edildi.



TOFAŞ'tan 6.500 işçiye Cumhuriyet altını!



Sendikal kriz ve maaşlarda iyileştirme talebi sebebiyle 7 Haziran seçimleri öncesi üretimin durduğu Tofaş Otomobil Fabrikası'nda çalışanların yüzü gülüyor. Ramazan Bayramı öncesi 660 liralık Cumhuriyet Altını dağıtılması çalışanlar için doping etkisi yaptı.