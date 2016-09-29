

Maliye Bakanı Naci Ağbal, FETÖ ile ilgisi tespit edildikten sonra TMSF'ye devredilen şirketlerin durumunu değerlendirdi. Ağbal, "Bu şirketlerin müşterileri ve onlarla iş yapanlar etkilenmeyecek. Zaten buradaki esas amacımız bu. İnşaat başta olmak üzere müşteriler konut gibi ürünleri teslim alacak" dedi.







Türkiye'deki yatırımları artırmak ve büyümeyi desteklemek için hayata geçirilen Varlık Fonu'na kaynak sağlamak için özelleştirme portföyünü büyüteceklerini ve daha agresif bir özelleştirme politikası uygulayacaklarını belirten Ağbal, "Özelleştirme fonundaki gelirler Varlık Fonu'na aktarılacak gibi bir kararımız yok. Birinci önceliğimiz özelleştirme gelirlerinin bütçeye aktarılması ve bütçe gelirlerine katkı yapması" dedi.