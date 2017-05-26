FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, bugüne kadar aralarında Boydak, Koza İpek, Naksan, Dumankaya ve Akfel Grubu'na bağlı şirketlerin de bulunduğu 922 şirket TMSF'ye devredildi.



Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen şirket sayısı bine yaklaştı.







FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında sahipleri ya da yöneticileri gözaltına alınıp tutuklanan bazı şirketler/ticari işletmelerde, yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnamelere (KHK) göre ilgili mahkemelerin kararı doğrultusunda Eylül 2016'dan itibaren kayyumların yetkileri TMSF'ye devredildi.



Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında Boydak, Koza İpek, Naksan, Dumankaya, Akfel ve Yavaşçalar Grubuna bağlı şirketlerin de bulunduğu Türkiye'nin 44 kentinden 922 şirkette kayyumların yetkileri TMSF'ye devredildi veya Fon, bu şirketlere kayyum olarak atandı.



Kayyumluk görevi TMSF'ye devredilen şirketlerin büyük bir bölümünü KOBİ'ler oluşturuyor.







kaynak:hürriyet