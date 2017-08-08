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TMSF'ye Devredilen 4 Medya Kuruluşunun Varlıkları Satışa Çıkarıldı

TMSF'YE DEVREDİLEN 4 MEDYA KURULUŞUNUN VARLIKLARI SATIŞA ÇIKARILDI

Kanaltürk TV, Bugün TV, Millet ve Bugün gazetelerinden TMSF'ye devredilen aktüel kameralar, makine ve teçhizatlar 9 milyon 122 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Tarih : 08 Ağustos 2017, 14:50
Puan Ver : Tmsf'ye Devredilen 4 Medya Kuruluşunun Varlıkları Satışa Çıkarıldı(10/10)6

Tasarruf Mevduatı sigorta Fonu (TMSF), Yaşam Televizyon Hizmetleri AŞ (Kanaltürk TV), bugün TV ve Radyo Prodüksiyon AŞ (Bugün TV), Koza İpek Basın ve Basım Sanayi Ticaret AŞ'den (Bugün Gazetesi-Millet Gazetesi) satış ve tasfiyesi için Fon'a devredilen aktüel kameralar, makine ve teçhizatlar ile demirbaşları satışa çıkardı.

18 AĞUSTOS'A KADAR TEKLİF ALINABİLECEK

TMSF'nin internet sitesinde yer alan satış ilanına göre, söz konusu basın ve yayın kuruluşlarından satış ve tasfiyesi için Fon'a devredilen varlıklar ihale yoluyla satışa konuldu.

9 milyon 212 bin 695 lira muhammen bedelli aktüel kameralar, makine ve teçhizatlar ile demirbaşlar, 18 Ağustos mesai bitimine kadar teklif alma yöntemiyle yapılacak ihalede, alınacak tekliflerin değerlendirilmesi sonucu satılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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