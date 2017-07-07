Fetö Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Var
Rock Band 4 Güncellendi
Nintendo Switch Ne Kadar Başarılı
Asus X00Gd Aylar Sonra Wifi Sertifikası Da Aldı
Sasmung Note 8'in Paneli Gözüktü
İş Hayatımızı Değiştiren Lazer Yazıcılar 40 Yaşına Bastı
Volvo , İçten Yanmalı Motorlu Araçlar Üretilmeyecek
Wd My Passport Ultra Drive Tanıtıldı
Hava Destekli Şafak Operasyonu!
Maltepede'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
Vatikan'da Seks Partisine Baskın
Tmsf'nin Yeni Başkanı Muhiddin Gülal!
Danıştay Cerattepe Kararını Onayladı!
Motorlu Araç Trafik Belgesi Ne Zaman Kalkıyor?
30 Ağustos'a Kadar Gişelerde 4 Şerit Kapalı!
Ap, Müzakereleri Dondurma Tasarısını Kabul Etti
Yatak Odasındaki Utangaçlığı Yenmenin Yolları!
Korkunç Kaza! 3 Ölü, 5 Yaralı
İnşaat 1 Ekim'de Sil Baştan!
Kayserispor Transfere Doymuyor

TMSF'NİN YENİ BAŞKANI MUHİDDİN GÜLAL!


TMSF'NİN YENİ BAŞKANI MUHİDDİN GÜLAL!
Tarih : 07 Temmuz 2017, 09:57
Puan Ver : Tmsf'nin Yeni Başkanı Muhiddin Gülal!(5/10)6


esmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu üyeliğine Muhiddin Gülal atandı ve Kurul başkanı olarak görevlendirildi.



BAKANLAR KURULUNCA KARARLAŞTIRILDI



Söz konusu atama 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 113'üncü maddesine göre Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.



 



 



 



kaynak:haberler








Etiketler: Tmsf  Nin  Yeni  Başkanı  Muhiddin  Gülal    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER