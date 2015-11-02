O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

tmsf'den bomba 'digiturk' itirafı

TMSF'DEN BOMBA 'DİGİTURK' İTİRAFI

TMSF, 7 televizyon kanalına seçim öncesi sansür uygulayan Digiturk'ün satışının nihai olarak tamamlanmadığını gecikmeli de olsa açıkladı.

Tarih : 02 Kasım 2015, 09:20
Puan Ver : Tmsf'den Bomba 'digiturk' İtirafı(8/10)6


Platformun temmuz ayında Katarlı beIN Media Grubu'na satıldığı ilan edilmişti. Satışla ilgili soru işaretleri giderilemedi. TMSF aylar sonra devrin gerçekleşmediğini duyurdu.



Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) amme alacaklarının tahsil edilmesi için kendisine tanınan fevkalade yetkileri suistimal ettiği birinci ağızdan tescil edildi. Türkiye'nin en çok seyredilen 7 televizyon kanalına seçim öncesi sansür uygulayan Digiturk'ün satışının nihai olarak tamamlanmadığı ve hâlâ Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda (TMSF) olduğu ortaya çıktı. Digiturk'ün satışını TMSF değil, şirketin sahibi Çukurova Grubu gerçekleştirdi. Bu nedenle de satış ihale ile yapılmadı. TMSF, satışın bedelini ise açıklayamadı. TMSF, Türkiye'nin en büyük dijital televizyon platformu Digiturk'ün satışının tamamlanmadığını şu sözlerle itiraf etti: “Satış henüz sonuçlanmamıştır. Fon Kurulu, ‘Çukurova/TMSF'ye kalacak olan bakiye satış tutarının tatmin edici bulunmaması halinde satışa onay ve muvafakat (uygunluk) verilmemesi' şeklinde karar almıştır.” TMSF, hisse devri yapmadığını, bunun yerine Çukurova yöneticilerinin yerine atamayı tercih ettiğini de açıkladı.



 Çukurova Grubu'nun patronu Mehmet Emin Karamehmet'in batık Pamukbank'tan doğan borçları nedeniyle el konulan çok sayıda şirketten biri Digiturk. Digiturk, Türkiye'de bu alanda sayılı yayın platformundan biri. 2013'ten bu yana Fon tarafından yönetilen platformun 2015 Temmuz'unda Katarlı beIN Media Grubu'na satıldığı duyuruldu. Bu gelişme, Digiturk gibi çok sayıda yerli yabancı yatırımcının markajında olan bir kuruluşun ihalesiz satılmasıyla ilgili tartışmaları beraberinde getirdi.



Çocukların severek izlediği Yumurcak TV de dahil 7 televizyon kanalını sansürleyerek adından ‘sansürcü' diye söz ettirmeye başlayan dijital televizyon platformu Digiturk'ün yılan hikâyesine dönen satışı, yavaş yavaş aydınlanmaya başladı. TMSF'nin Business HT'ye yaptığı açıklamada konuyla ilgili önemli itiraflar yer aldı. Buna göre, Digiturk'ün nihai satışı henüz gerçekleşmedi. TMSF'den yapılan açıklamada, “Satış henüz sonuçlanmamıştır. Fon Kurulu, ‘Çukurova/TMSF'ye kalacak olan bakiye satış tutarının tatmin edici bulunmaması halinde satışa onay ve muvafakat verilmemesi' şeklinde karar almıştır.” denildi. BusinessHT'ye konuşan yetkililer, TMSF'nin birinci önceliğinin en hızlı şekilde tahsilat yapmak olduğunu, bu nedenle öncelikle Çukurova'nın satışını beklediklerini açıkladı. Satışı kendilerinin yapmadığını söyleyen yetkililer, görüşmeleri Çukurova'nın yaptığını vurguladı. Buna karşın Çukuro-va'nın yapacağı anlaşmadan nihai kararın TMSF'de olduğu hatırlatıldı.








Etiketler: Tmsf  Den  Bomba    Digiturk    İtirafı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER