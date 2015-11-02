

Platformun temmuz ayında Katarlı beIN Media Grubu'na satıldığı ilan edilmişti. Satışla ilgili soru işaretleri giderilemedi. TMSF aylar sonra devrin gerçekleşmediğini duyurdu.







Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) amme alacaklarının tahsil edilmesi için kendisine tanınan fevkalade yetkileri suistimal ettiği birinci ağızdan tescil edildi. Türkiye'nin en çok seyredilen 7 televizyon kanalına seçim öncesi sansür uygulayan Digiturk'ün satışının nihai olarak tamamlanmadığı ve hâlâ Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda (TMSF) olduğu ortaya çıktı. Digiturk'ün satışını TMSF değil, şirketin sahibi Çukurova Grubu gerçekleştirdi. Bu nedenle de satış ihale ile yapılmadı. TMSF, satışın bedelini ise açıklayamadı. TMSF, Türkiye'nin en büyük dijital televizyon platformu Digiturk'ün satışının tamamlanmadığını şu sözlerle itiraf etti: “Satış henüz sonuçlanmamıştır. Fon Kurulu, ‘Çukurova/TMSF'ye kalacak olan bakiye satış tutarının tatmin edici bulunmaması halinde satışa onay ve muvafakat (uygunluk) verilmemesi' şeklinde karar almıştır.” TMSF, hisse devri yapmadığını, bunun yerine Çukurova yöneticilerinin yerine atamayı tercih ettiğini de açıkladı.







Çukurova Grubu'nun patronu Mehmet Emin Karamehmet'in batık Pamukbank'tan doğan borçları nedeniyle el konulan çok sayıda şirketten biri Digiturk. Digiturk, Türkiye'de bu alanda sayılı yayın platformundan biri. 2013'ten bu yana Fon tarafından yönetilen platformun 2015 Temmuz'unda Katarlı beIN Media Grubu'na satıldığı duyuruldu. Bu gelişme, Digiturk gibi çok sayıda yerli yabancı yatırımcının markajında olan bir kuruluşun ihalesiz satılmasıyla ilgili tartışmaları beraberinde getirdi.







Çocukların severek izlediği Yumurcak TV de dahil 7 televizyon kanalını sansürleyerek adından ‘sansürcü' diye söz ettirmeye başlayan dijital televizyon platformu Digiturk'ün yılan hikâyesine dönen satışı, yavaş yavaş aydınlanmaya başladı. TMSF'nin Business HT'ye yaptığı açıklamada konuyla ilgili önemli itiraflar yer aldı. Buna göre, Digiturk'ün nihai satışı henüz gerçekleşmedi. TMSF'den yapılan açıklamada, “Satış henüz sonuçlanmamıştır. Fon Kurulu, ‘Çukurova/TMSF'ye kalacak olan bakiye satış tutarının tatmin edici bulunmaması halinde satışa onay ve muvafakat verilmemesi' şeklinde karar almıştır.” denildi. BusinessHT'ye konuşan yetkililer, TMSF'nin birinci önceliğinin en hızlı şekilde tahsilat yapmak olduğunu, bu nedenle öncelikle Çukurova'nın satışını beklediklerini açıkladı. Satışı kendilerinin yapmadığını söyleyen yetkililer, görüşmeleri Çukurova'nın yaptığını vurguladı. Buna karşın Çukuro-va'nın yapacağı anlaşmadan nihai kararın TMSF'de olduğu hatırlatıldı.