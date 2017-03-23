

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak görevlendirildiği şirketlerin satış sürecinin Fon tarafından durdurulduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.







FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında sahipleri ya da yöneticileri gözaltına alınıp tutuklanan bazı şirketlerde, KHK'ya göre ilgili mahkemelerin kararı doğrultusunda Eylül 2016'dan itibaren TMSF kayyum olarak görevlendirildi.







kaynak:bloomberght