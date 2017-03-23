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tmsf: şirket satışlarının durdurulduğu iddiası...

TMSF: ŞİRKET SATIŞLARININ DURDURULDUĞU İDDİASI...

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "kayyum olarak Fon'un görevlendirildiği şirketlerin satış sürecinin TMSF tarafından durdurulduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi

Tarih : 23 Mart 2017, 12:32
Puan Ver : Tmsf: Şirket Satışlarının Durdurulduğu İddiası...(7/10)9


Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak görevlendirildiği şirketlerin satış sürecinin Fon tarafından durdurulduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.



FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında sahipleri ya da yöneticileri gözaltına alınıp tutuklanan bazı şirketlerde, KHK'ya göre ilgili mahkemelerin kararı doğrultusunda Eylül 2016'dan itibaren TMSF kayyum olarak görevlendirildi.



 



kaynak:bloomberght








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