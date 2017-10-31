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TMSF, Azadi Amed Radyo ve Azadi TV'yi Satışa Çıkardı

TMSF, AZADİ AMED RADYO VE AZADİ TV'Yİ SATIŞA ÇIKARDI

TMSF, Azadi Amed Radyo ve Azadi TV'nin varlıklarını 245 bin lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

Tarih : 31 Ekim 2017, 19:50
Puan Ver : Tmsf, Azadi Amed Radyo Ve Azadi Tv'yi Satışa Çıkardı(5/10)1

TMSF'nin internet sitesinde yer alan satış ilanına göre, Diyarbakır'da bulunan Taha Radyo ve Televizyon AŞ'nin (Azadi Amed Radyo-Azadi TV) satış ve tasfiyesi için fona devredilen varlıkları ihale yoluyla satışa çıkarıldı.

TEKLİFLER 9 KASIM'DA ALINACAK

Azadi Amed Radyo ve Azadi TV'ye ait makine ve teçhizatlar ile URD, UTV lisanslarını kapsayan varlıklar, 9 Kasım 17: 00'a kadar alınacak tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda satılacak. Birden fazla istekli tarafından teklif verildiği takdirde daha sonra bildirilecek tarih ve saatte açık artırma yapılacak. Satışa konu varlıkların muhammen bedel toplamı 245 bin lira olarak belirlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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