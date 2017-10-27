TMSF, 12 BASIN YAYIN KURULUŞUNU SATIYOR
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 12 adet basın yayın kuruluşunun varlık satışını gerçekleştirecek.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) yayınladığı ihale ilanına göre, Taner Talaş (Adana Medya Gazetesi), Uşak A.R.T.Reklam ve Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. (Art Tv ve Art Radyo), Sem Haber Ajansı A.Ş.(Haber Radyo Ege), Herkül Radyo ve Televizyon Ticaret A.Ş.(Herkül Fm), İkinci Kanal Tv ve Radyo Yayıncılığı A.Ş. (Htv Hayat Tv), Erzincan Televizyon Yayıncılık A.Ş. (Kanal 24), İbrahim Bağ-Ahmet Şamil Kavlak Adi Ortaklığı (Nazar Gazetesi), Ersin Basın ve Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti. (Özgür Gündem Gazetesi), Ses Radyo Tv Yayın Yapım ve Tanıtım A.Ş. (Özgür Radyo), Taraf Gazetecilik San. Ve Tic.A.Ş. (Taraf), URY Uşak Radyo Yayıncılığı A.Ş. (Uşak Rd Klas), Cankurt Gaz.Paz.Ajans Tic.ve San.Ltd.Şti.(Yeni Emek) şirketlerinin TMSF'ye değerleme ve satışı için devredilen varlıklar teklif alma yöntemi ile satılacak.
MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLAR SATILACAK
Buna göre, Art Tv ve Art Radyo, Herkül Fm, Htv Hayat TV, Kanal24, Uşak Rd Klas'ın lisans ve makina, teçhizat ve demirbaşları, Haber Radyo Ege'nin lisansı, Adana Medya Gazetesi'nin demirbaşları, Nazar Gazetesi, Özgür Gündem, Özgür Radyo, Taraf ve Yeni Emek'in bazı makina, teçhizat ve demirbaşları satılacak.
TEKLİFLER 17 KASIM'A KADAR ALINACAK
Varlıkların tamamına bir istekli tarafından teklif verildiği takdirde teklif sahibine teklifinin uygun bulunup bulunmadığı yapılacak değerlendirmeyi müteakip bildirilecek, birden fazla teklif verilirse isteklilere daha sonra bildirilecek tarih ve saatte aralarında açık artırma yapılacak. Teklifler 17 Kasım 2017 saat 17:00'ye kadar alınacak.
Kaynak: haberinburada
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