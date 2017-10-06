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TMO Üreticiden 41 Bin Ton Fındık Aldı

TMO ÜRETİCİDEN 41 BİN TON FINDIK ALDI

Toprak Mahsulleri Ofisi, üreticilerden şu ana kadar 41 bin ton fındık alarak karşılığında 300 milyon lira ödeme yaptı.

Tarih : 06 Ekim 2017, 16:00
Puan Ver : Tmo Üreticiden 41 Bin Ton Fındık Aldı(5/10)1

Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) yapılan yazılı açıklamada, kurumun 11 ildeki 44 noktada 300 kişilik ekibiyle fındık alımlarına devam ettiği belirtildi.

GİRESUN KALİTE 10,5 TL, LEVANT 10 TL

İleri tarihli randevuların öne çekilerek fındık alımlarının daha da hızlandırıldığı ifade edilerek, alım fiyatlarının Giresun kalitede kilogram başına 10,50 lira, Levant kalitede ise 10 lira olduğu anımsatıldı.

300 MİLYON LİRA ÖDEME YAPILDI

Bugün itibariyle 23 bin üreticiden 41 bin ton fındık alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna karşılık üreticilerimize 300 milyon lira ödeme yapılmıstır. Önümüzdeki hafta 110 milyon lira daha ödeme yapılacaktır. Üreticiler randevularını www.tmo.gov.tr internet adresinden ve alım noktalarından alabilirler. Önümüzdeki günler için 40 bin üreticiye, 90 bin ton fındık randevusu verilmiştir. Randevuların gerçekleşme oranı yüzde 75 civarındadır."

Randevusunu öne almak isteyen üreticilerin TMO işyerleriyle irtibata geçebileceği, böylelikle alım kapasitesinde oluşacak boşlukların telafi edileceği bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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