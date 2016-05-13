

İntegral Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Kıvanç Memişoğlu, Türk Lirası üzerinden yapılan döviz piyasası işlemlerin büyük kısmının yurtdışında gerçekleştiğine dikkat çekerek, bu işlemlerin Türkiye'ye kayması gerektiğini söyledi. Memişoğlu “Yurtdışında Türk Lirası üzerinden yapılan işlemlerin Türkiye'de yapılmasını ve Türk lirası değerinin burada oluşmasını sağlayabiliriz. Bu amaçla piyasa yapıcısı olarak sorumluluk almaya hazırız” dedi.







Ulukartal Holding iştiraki İntegral Menkul Değerler, düzenlediği basın toplantısıyla sektörün bugününü ve geleceğini değerlendirdi. Toplantıda konuşma yapan Ulukartal Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Ulukartal, önümüzdeki dönemde finans sektöründe hızla büyümeye devam ederken, holdingin diğer faaliyet alanlarında da yeni yatırımlarla büyümeyi planladıklarını ifade etti. İntegral Menkul Değerler A.Ş.'nin, holdingin lokomotif şirketi olduğunu belirten Cenk Ulukartal, önümüzdeki dönemde finanstan gıdaya, teknolojiden yat üretimi ve satışına kadar geniş bir yelpazede büyümeye devam edeceklerini söyledi.







İntegral Menkul Değerler Genel Müdürü Kıvanç Memişoğlu ise yaptığı konuşmada, uluslararası spot döviz piyasalarında günlük ortalama 20 milyar dolarlık işlem hacmine sahip olan Türk Lirası işlemlerinin Türkiye'ye çekilmesi için öncülük yapacaklarını açıkladı. Memişoğlu, “Zaten dünyada Türk Lirası üzerinden 20 milyar dolar değerinde spot işlem oluyor, yüzde 1'inin kotasyonunu İntegral Menkul Değerler A.Ş. veriyor” dedi.







2013 verilerine göre Türk Lirası'nın, uluslararası döviz piyasalarında en fazla işlem hacmine sahip 16'ıncı para birimi olduğuna da dikkat çeken Kıvanç Memişoğlu, şu bilgileri verdi: Döviz piyasasında ortalama günlük işlem hacmi 5,3 trilyon dolar seviyesinde. Türk Lirası, bu işlemlerden iki yüzde 1,3 pay alıyor. TL'ye gösterilen ilgi her dönem artıyor. Bir önceki 3 yıllık dönemde TL'nin payı binde 7 düzeyindeydi. Ortalama son rakamlar ise Türk Lirası üzerinden günlük 20 milyar dolarlık işlem yapıldığını gösteriyor. Bu işlemlerle, Türk Lirası'nın diğer ülke para birimleri karşısındaki değeri oluşuyor."







HEM İTİBAR HEM KAYNAK KAYBEDİYORUZ







İntegral Menkul Değerler A.Ş.'nin, TL üzerinden gerçekleştirilen döviz işlemlerinden sonra, Borsa İstanbul'da da döviz işlemlerinde piyasa yapıcısı olmaya hazırlandığını da belirten Memişoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Türkiye'de piyasalar kapandıktan sonra önemli bir gelişme olduğu zaman, bunun döviz kurlarına etkisini Singapur'dan, Londra'dan ya da başka bir finans merkezinden öğreniyoruz. Bizim piyasalar açıldığında ise iş işten geçmiş oluyor. Piyasaların arkasından geliyoruz. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olan Türkiye için bu, kabul edilebilir bir durum değil. Hem itibar hem de kaynak kaybediyoruz. İntegral Menkul Değerler A.Ş. olarak Türkiye'de döviz piyasasının derinliğinin sağlanması ve Türk Lirası'nın değerinin İstanbul'da belirlenmesi için piyasa yapıcısı olmak istiyoruz...”







KALDIRAÇLI İŞLEMLER 4 YILDA 12 KATINA ÇIKTI







İntegral Menkul Değerler Genel Müdürü Kıvanç Memişoğlu, Türkiye'deki kaldıraçlı piyasalara ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. İntegral Menkul Değerler A.Ş. olarak 2011 yılında forex piyasasının kayıt altına alınmasında öncülük ettiklerini belirten Memişoğlu, "Bu piyasa, yaklaşık 5 yıldır Türkiye'de yasal bir altyapıya sahip. Öncesinde de Türkiye'de kaldıraçlı işlemler yapılıyordu, işlemlerin büyük çoğunluğu yurtdışına iletiliyordu. Bu nedenle gelirin büyük bir kısmı Türkiye'den çıkıyordu, bu da Türkiye için vergi kaybı oluyordu" dedi.







Memişoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü: "Piyasanın yasal çerçeveye kavuştuğu 2012 yılında, günlük ortalama işlem hacmi 4,2 milyar TL düzeyindeydi. Bu tarihte 23 aracı kurum piyasada faaliyet gösteriyordu. 11 bin 500 talimatlı hesap sayısı bulunuyordu. Nisan ayı itibariyle günlük ortalama işlem hacmi 49 milyar liraya yaklaştı. Piyasada faaliyet gösteren aracı kurum sayısı 43'e; talimatlı hesabı bulunan yatırımcı sayısı ise 107 bine yükseldi. Tabii aynı şahsın veya kurumun 2-3 farklı kurumda hesabı olduğu düşünülürse, yaklaşık 70 bin yatırımcı ve kurum bulunuyor. İntegral Menkul Değerler A.Ş'nin de girişimleriyle piyasanın yasal bir mevzuata kavuşması, önemli bir kaynağın Türkiye'de kalmasını sağladı. Sadece İntegral Menkul Değerler A.Ş.'nin 5 yılda devlete ödediği KDV, Kurumlar Vergisi ve SGK primlerinin toplam değeri 80 milyon lirayı aştı.”







TÜRK TİPİ ÜRÜNLER GETİRİYORUZ







Kıvanç Memişoğlu, kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kullanılan enstrümanları Türk yatırımcısının ilgi alanlarını gözeterek artırdıklarını da söyledi. Yatırımcılara her ay yeni bir enstrüman sunduklarını da kaydeden Memişoğlu, enstrümanların seçiminde yatırımcılardan gelen taleplerin yanı sıra Türk iş adamlarının fiyat gelişmelerinden etkilendikleri ürünleri esas almaya çalıştıklarını ifade etti. Memişoğlu, son olarak Frankfurt Borsası DAX Endeksi'ne dayalı kaldıraçlı işlemler başlattıklarını, yatırımcılardan gelen taleple DAX işlem hacminin Sterlin/dolar işlem hacmini geçerek 7. sıraya yükseldiğini söyledi. Önümüzdeki dönemde döviz işlemlerinin yanı sıra CFD işlemlerinde de yeni enstrümanlar çıkacaklarını sözlerine ekledi.