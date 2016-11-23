

Türk Lirası'ndaki güçlü düşüş, Merkez Bankası'nı yaklaşık üç yıl sonra ilk kez faiz artırımına gitmeye zorlayabilir.



Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin çoğunluğu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günkü toplantısında üç teme faizi de değiştirmeyeceğini beklerken, ankete katılan 24 ekonomistin yedisi bir hafta vadeli repo faizinde en az 25 baz puan artış bekliyor. Böylelikle muhalif sayısı Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. TCMB mevcut gevşeme dönemini Mart ayında başlattı ve faizi Ocak 2014'ten bu yana hiç yükseltmedi.



TCMB, hükümet yetkililerinden borçlanma maliyetlerini düşürmesi konusunda kesintisiz bir baskı ile karşı karşıya kaldı ve bu durum, Temmuz ayındaki darbe girişiminden kaynaklanan piyasa kargaşası döneminde bile devam etti. Bunun sonucu, birçok ekonomist faiz artırımı olasılığını gözardı etti, ancak Türk Lirası'ndaki düşüş, Finans Yatırım baş ekonomisti Burak Kanlı'ya göre, siyasi söylemi değiştiriyor.







kaynak:blomberght