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Tl İle İhracat Ocakta Yüzde 130 Arttı
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tl ile ihracat ocakta yüzde 130 arttı

TL İLE İHRACAT OCAKTA YÜZDE 130 ARTTI

Türk lirası ile yapılan ihracat, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 130 artış kaydetti. Türkiye`nin ocakta yaptığı 11 milyar 277 milyon 645 bin dolarlık ihracatın 963 milyon 840 bin dolarlık bölümü TL karşılığında yapıldı.

Tarih : 01 Mart 2017, 13:25
Puan Ver : Tl İle İhracat Ocakta Yüzde 130 Arttı(7/10)7


Türk lirası (TL) karşılığında yapılan  ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 130 artış gösterdi.



TL ile yapılan ihracat, ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde  130'luk artış kaydetti. Ocak 2016'da TL karşılığı yapılan ihracat tutarı 419  milyon 234 bin dolar olmuştu.



Ocaktaki ihracatın yüzde 47,23'ü avro, yüzde 40,26'sı dolar, yüzde  8,55'i TL, yüzde 3,12'si İngiliz sterlini, geri kalanı da diğer para birimleri  ile gerçekleştirildi.



 



kaynak:milliyet








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