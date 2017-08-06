Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 200 kişiyi istihdam etmek üzere 10 Eylül'de personel seçme sınavı düzenleyecek.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK), 200 kişi istihdam etmek üzere 10 Eylül'de düzenleyeceği personel seçme sınavına, adaylar 9 Ağustos'a kadar başvurabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

TKDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumun merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere 184 uzman, 8 denetçi, 7 destek personeli ve 1 mütercim alınacak.

Sınava, ziraat, gıda, su ürünleri, inşaat, elektrik-elektronik, makine, endüstri mühendisliği, iktisadi ve idari bilimler, veterinerlik, hukuk ve mütercim tercümanlık bölümleri mezunları başvurabilecek.

BAŞVURULAR 9 AĞUSTOS'A KADAR DEVAM EDECEK

Adaylar, 5-9 Ağustos tarihleri arasında, TKDK'nın resmi internet adresinden başvuru işlemlerini tamamlayacak.

Söz konusu personel alımına ilişkin "Denetçi, Uzman, Mütercim ve Destek Personeli Seçme Sınavı", 10 Eylül'de yapılacak.

Kaynak: haberinburada