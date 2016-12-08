Kültür Bakanlığı'na bağlı Devlet Tiyatroları'nda çalışan Eren Aysan ve Kemal Kocatürk açığa alındı.



Geçtiğimiz günlerde; OHAL kapsamında açığa alınan Şehir Tiyatroları sanatçıları Sevinç Erbulak ve Mahperi Mertoğlu görevine geri dönmüştü.



Tiyatro sanatçısı Sevinç Erbulak; geçtiğimiz günlerde OHAL soruşturması kapsamında 1 Ağustos itibarıyla açığa alınan oyunculardan Kemal Kocatürk'ün Şehir Tiyatroları'na geri döndüğünü belirtmişti.



Ancak bugün gelen bir haberle Erbulak, Kocatürk'ün yeniden ihraç edildiğini duyurdu. Kocatürk'ün yanı sıra Kültür Bakanlığı'na bağlı Devlet Tiyatroları'nda çalışan Eren Aysan da açığa alındı.







kaynak:sözcü