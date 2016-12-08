TİYATRODAN İKİ İSİM DAHA AÇIĞA ALINDI !
Kültür Bakanlığı'na bağlı Devlet Tiyatroları'nda çalışan Eren Aysan ve Kemal Kocatürk açığa alındı.
Geçtiğimiz günlerde; OHAL kapsamında açığa alınan Şehir Tiyatroları sanatçıları Sevinç Erbulak ve Mahperi Mertoğlu görevine geri dönmüştü.
Tiyatro sanatçısı Sevinç Erbulak; geçtiğimiz günlerde OHAL soruşturması kapsamında 1 Ağustos itibarıyla açığa alınan oyunculardan Kemal Kocatürk'ün Şehir Tiyatroları'na geri döndüğünü belirtmişti.
Ancak bugün gelen bir haberle Erbulak, Kocatürk'ün yeniden ihraç edildiğini duyurdu. Kocatürk'ün yanı sıra Kültür Bakanlığı'na bağlı Devlet Tiyatroları'nda çalışan Eren Aysan da açığa alındı.
kaynak:sözcü
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar