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titi, gözyaşlarını tutamadı

TİTİ, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Galatasaray'a 2-1 yenilen Kasımpaşa'nın Brezilyalı savunma oyuncusu Titi, karşılaşma öncesi Kolombiya'daki uçak kazası nedeniyle hayatını...

Tarih : 05 Aralık 2016, 12:50
Puan Ver : Titi, Gözyaşlarını Tutamadı(9/10)7


Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Galatasaray'a 2-1 yenilen Kasımpaşa'nın Brezilyalı savunma oyuncusu Titi, karşılaşma öncesi Kolombiya'daki uçak kazası nedeniyle hayatını kaybeden Brezilya ekibi Chapecoense'nin çalışanları ve futbolcuları için yapılan 1 dakikalık saygı duruşunda gözyaşlarına hakim olamadı.



Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Titi, herkes için zor geçen bir haftayı geride bıraktıklarını belirterek, "Kazada sadece futbolcu değil, birçok ismi kaybettik. Birçok aile, aile direğini kaybetti. Kendi arkadaşımı kaybettiğim için de çok üzgünüm. Arkalarında bıraktıkları herkese başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:fotomaç








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