

Titanfall'u geliştiren ekibin bir sonraki projesi belli oldu. Respawn Entertainment stüdyosu Titanfall'dan sonra yeni bir Star Wars oyunu geliştireceklerini duyurdu.



Eski Call of Duty ekibinin kurduğu Respawn Entertainment stüdyosu, ilk oyunu olan Titanfall'u 2014'te satışa çıkardı. Eşsiz bir online FPS deneyimi sunan oyun, o yılın en başarılı oyunlarından biri oldu. Titanfall'un bu başarısı Respawn Entertainment'ı oyun dünyasının en bilindik stüdyoları arasına soktu. Böyle olunca stüdyonun bir sonraki oyunu da merak konusu oldu. Bir yandan Titanfall 2 üzerinde çalıştığı bilinen stüdyo, bugün yeni bir oyun daha duyurdu.



Titanfall ekibinin geliştireceği bu yeni oyun daha şimdiden önümüzdeki yılların en heyecan verici projeleri arasında girmiş durumda. Çünkü Respawn Entertainment'ın yeni oyunu bir Star Wars oyunu olacak. Stüdyo Electronic Arts ve LucasFilm ile birlikte çalışarak yeni bir Star Wars oyunu geliştireceklerini duyurdu. Bu yeni oyunu TPS türünde, yani üçüş şahıs açısıyla oynanan bir yapım olacak. Unreal Engine motoru kullanılarak geliştirilecek oyun Yıldız Savaşları'nın zengin dünyasında geçecek ve bu evrenin tüm detayları ile yansıtacak.



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