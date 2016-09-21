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titanfall 2'nin sistem gereksinimleri belli oldu!

TİTANFALL 2'NİN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ BELLİ OLDU!

Yapımcı Respawn Entertainment ve yayıncı Electronic Arts tarafından resmen açıklanmasa da, Titanfall 2'nin sistem gereksinimleri büyük oranda belli oldu.

Tarih : 21 Eylül 2016, 09:27
Puan Ver : Titanfall 2'nin Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!(0/10)


Yapımcı Respawn Entertainment ve yayıncı Electronic Arts tarafından resmen açıklanmasa da, Titanfall 2'nin sistem gereksinimleri büyük oranda belli oldu.



 



28 Ekim 2016'da Microsoft Xbox One, PC ve Sony PlayStation 4 platformları için satışa sunulacak Titanfall 2'nin sistem gereksinimleri kayda değer biçimde ortaya çıktı. 2014 yılının Mart ayında satışa sunulan ilk Titanfall, dünya çapında inanılmaz satış rakamlarına ulaşmıştı. Bu başarı da, Call of Duty serisinin beyin takımının, söz konusu projede de yer almasının payı büyüktü.



Yeni Çoklu Oyunculu Aksiyon Yapımı Titanfall 2, hiç ama hiç mütevazi bir sistemle yetinmeyecek; en azından oyundan hakkıyla keyif almak istiyorsanız… Asgari gereksinimler ise PC kullanıcılarını çok zora sokmayacaktır.



Karşınızda Titanfall 2'nin resmiyete bir adım kala sızdırılan sistem gereksinimleri:



Asgari Sistem Gereksinimleri



İşletim Sistemi: Windows 7  (64 bit)

İşlemci: Intel Core i3 530 2.9 GHz  / AMD Phenom II X4 810

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 470 / AMD Radeon HD 6970

Ram: 6 GB

DirectX: DirectX 11

Saklama Alanı: 60 GB



Azami Sistem Gereksinimleri



İşletim Sistemi: Windows 7/8/8.1/10  (64 bit)

İşlemci: Intel Core İ7 4820K 4-Core 3.7 GHz  / AMD FX 9370

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 4GB veya AMD Readon R9 390 4GB

Ram: 16 GB

DirectX: DirectX 12

Saklama Alano: 60 GB



 



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