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titanfall 2 tekrar ücretsiz oldu

TİTANFALL 2 TEKRAR ÜCRETSİZ OLDU

28 Ekim 2016 tarihinde çıkışını yapan Titanfall 2 deneme sürümü ile kullanıcıların tekrar karşısına geliyor. Bugünden itibaren Origin Access üyesi olanlar ücretsiz olarak oyunu deneyebilecekler.

Tarih : 03 Aralık 2016, 09:51
Puan Ver : Titanfall 2 Tekrar Ücretsiz Oldu(6/10)3


 



28 Ekim 2016 tarihinde çıkışını yapan Titanfall 2 deneme sürümü ile kullanıcıların tekrar karşısına geliyor. Bugünden itibaren Origin Access üyesi olanlar ücretsiz olarak oyunu deneyebilecekler.



 



Sadece Multiplayer modunda ki Angel City haritasını içeren bu sürümdeki başarımlar ve sonuçlar ise kayda geçirilmeyecek. Eğer ücretsiz deneme süresi bittiğinde oyunu satın alırsanız, bütün istatistikleriniz hesabınıza yansıtılacak. Ayrıca oyunun ilk ek paketi Angel City's Most Wanted oyuncuların kullanımına açıldı. Ücretsiz bir paket olan Angel City's Most Wanted, Angel City haritasının yanında yeni silahlar ve yeni pilot yeteneklerini de içeriyor. Durum hem oyunu almış kullanıcılar hemde oyunu almayı düşünün kullanıcılar içinde gayet güzel gözüküyor.



30 Kasım – 2 Aralık 2016 tarihleri arasında oyun Origin üzerinden ücretsiz olarak indirilerek oynanabilecek.



Peki sürümün sistem gereksinimleri neler ?



Deneme sürümünü heyecanla indirmeden önce kullanıcıların oyunun sistem gereksinimlerine de bir göz atmasında fayda var. İşte Titanfall 2 sistem gereksinimleri.



Titanfall 2 Minimum Sistem Gereksinimleri





  • Win 7/8/8.1/10 64bit





  • Intel Core i3-3600t veya eşdeğer işlemci





  • 8GB of RAM





  • NVIDIA Geforce GTX 660 2GB veya AMD Radeon HD 7850 2GB ekran kartı





Titanfall 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri





  • Win 7/8/8.1/10 64bit





  • Intel Core i5-6600 veya eşdeğer işlemci





  • 16GB of RAM





  • NVIDIA Geforce GTX 1060 6GB veya AMD Radeon RX 480 8GB ekran kartı





 



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