TİTANFALL 2 TEKRAR ÜCRETSİZ OLDU
28 Ekim 2016 tarihinde çıkışını yapan Titanfall 2 deneme sürümü ile kullanıcıların tekrar karşısına geliyor. Bugünden itibaren Origin Access üyesi olanlar ücretsiz olarak oyunu deneyebilecekler.
28 Ekim 2016 tarihinde çıkışını yapan Titanfall 2 deneme sürümü ile kullanıcıların tekrar karşısına geliyor. Bugünden itibaren Origin Access üyesi olanlar ücretsiz olarak oyunu deneyebilecekler.
Sadece Multiplayer modunda ki Angel City haritasını içeren bu sürümdeki başarımlar ve sonuçlar ise kayda geçirilmeyecek. Eğer ücretsiz deneme süresi bittiğinde oyunu satın alırsanız, bütün istatistikleriniz hesabınıza yansıtılacak. Ayrıca oyunun ilk ek paketi Angel City's Most Wanted oyuncuların kullanımına açıldı. Ücretsiz bir paket olan Angel City's Most Wanted, Angel City haritasının yanında yeni silahlar ve yeni pilot yeteneklerini de içeriyor. Durum hem oyunu almış kullanıcılar hemde oyunu almayı düşünün kullanıcılar içinde gayet güzel gözüküyor.
30 Kasım – 2 Aralık 2016 tarihleri arasında oyun Origin üzerinden ücretsiz olarak indirilerek oynanabilecek.
Peki sürümün sistem gereksinimleri neler ?
Deneme sürümünü heyecanla indirmeden önce kullanıcıların oyunun sistem gereksinimlerine de bir göz atmasında fayda var. İşte Titanfall 2 sistem gereksinimleri.
Titanfall 2 Minimum Sistem Gereksinimleri
Win 7/8/8.1/10 64bit
Intel Core i3-3600t veya eşdeğer işlemci
8GB of RAM
NVIDIA Geforce GTX 660 2GB veya AMD Radeon HD 7850 2GB ekran kartı
Titanfall 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri
Win 7/8/8.1/10 64bit
Intel Core i5-6600 veya eşdeğer işlemci
16GB of RAM
NVIDIA Geforce GTX 1060 6GB veya AMD Radeon RX 480 8GB ekran kartı
Yılın En İyi Oyunları Açıklandı Tam Liste!
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar