EA'nın çok sevilen oyunlarından Titanfall'ın devam oyunu olan Titanfall 2'nin piyasaya çıkmasıyla beraber, oyunun yapım ekibine seyahat piyangosu vurdu.



EA'nın çok sevilen oyunlarından Titanfall'ın devam oyunu olan Titanfall 2'nin piyasaya çıkmasıyla beraber, oyunun yapım ekibine seyahat piyangosu vurdu.



Oyunun geliştiricisi Respawn Entertainment'ın CEO'su, ünlü yapımcı Vince Zampella, tüm yapım ekibini Hawaii'ye seyahat götürdü. Üstelik ekibi burada ünlü şarkıcı Selena Gomez'in yer aldığı bir de parti bekliyordu.



Titanfall 2 kısa süre önce piyasaya çıktı ve oyunculardan olumlu eleştiriler aldı. Tek kişilik ve çok oyunculu bölümleriyle beğeni toplayan oyun için ilk oyunda yapılan hatalardan ders alınmış yorumları yapılıyor.



Şirketin CEO'su Vince Zampella, aynı zamanda Call of Duty serisini yaratan yapımcı olarak biliniyor.



Zampella Call of Duty'yi hazırlayan Infinity Ward'ın kurucusu. Ancak firma Activision tarafından 2003'te satın alındıktan sonra Zampella ve Activision arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle Zampella şirketten kovuldu.



Zampella ile birlikte ilk Call of Duty'yi yaratan ekibin büyük kısmı da Infinity Ward'dan ayrılarak EA'ya geçtiler ve bugünkü Respawn Entertainment'ı oluşturdular.



Zampella'nın ekibe yaptığı 5 yıldızlık tatil sürprizi, yıllardır süren bu güçlü iş arkadaşlığı nedeniyle ekibe bir armağan olarak yorumlanıyor.



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