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titanfall 2 ekibine seyahat sürprizi

TİTANFALL 2 EKİBİNE SEYAHAT SÜRPRİZİ

EA'nın çok sevilen oyunlarından Titanfall'ın devam oyunu olan Titanfall 2'nin piyasaya çıkmasıyla beraber, oyunun yapım ekibine seyahat piyangosu vurdu.

Tarih : 19 Kasım 2016, 10:36
Puan Ver : Titanfall 2 Ekibine Seyahat Sürprizi(6/10)5


EA'nın çok sevilen oyunlarından Titanfall'ın devam oyunu olan Titanfall 2'nin piyasaya çıkmasıyla beraber, oyunun yapım ekibine seyahat piyangosu vurdu.



Oyunun geliştiricisi Respawn Entertainment'ın CEO'su, ünlü yapımcı Vince Zampella, tüm yapım ekibini Hawaii'ye seyahat götürdü. Üstelik ekibi burada ünlü şarkıcı Selena Gomez'in yer aldığı bir de parti bekliyordu.



Titanfall 2 kısa süre önce piyasaya çıktı ve oyunculardan olumlu eleştiriler aldı. Tek kişilik ve çok oyunculu bölümleriyle beğeni toplayan oyun için ilk oyunda yapılan hatalardan ders alınmış yorumları yapılıyor.



Şirketin CEO'su Vince Zampella, aynı zamanda Call of Duty serisini yaratan yapımcı olarak biliniyor.



Zampella Call of Duty'yi hazırlayan Infinity Ward'ın kurucusu. Ancak firma Activision tarafından 2003'te satın alındıktan sonra Zampella ve Activision  arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle Zampella şirketten kovuldu.



Zampella ile birlikte ilk Call of Duty'yi yaratan ekibin büyük kısmı da Infinity Ward'dan ayrılarak EA'ya geçtiler ve bugünkü Respawn Entertainment'ı oluşturdular.



Zampella'nın ekibe yaptığı 5 yıldızlık tatil sürprizi, yıllardır süren bu güçlü iş arkadaşlığı nedeniyle ekibe bir armağan olarak yorumlanıyor.



Siber saldırılar cuma günü zirve yapıyor








Etiketler: Titanfall  2  Ekibine  Seyahat  Sürprizi    haber

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