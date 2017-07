İzmir'de internet üzerinden reklam kredisi satarak üyelerine kazançtan kar dağıtacağını söyleyen bir şirket, 30 bin üyeden topladığı milyonlarca lira ile sırra kadem bastı. Ebrar D. öğretmeninden bürokratına çok sayıda kişinin şirkete üye olduğunu belirterek, "Sadece bizim 5 bin liraya yakın zararımız söz konusu. Kısa yoldan kazanç elde edeceğiz diye sisteme girdik ama dolandırıldık" diye konuştu.

MİLYONLARCA LİRA İLE SIRRA KADEM BASTI

Yeni Asır'ın haberine göre, Türkiye'de son yıllarda artan saadet zincirlerine bir yenisi daha İzmir'de eklendi. İzmir'de geçtiğimiz Ocak ayında sosyal medya ve internet reklamları üzerinden üyelerine kar dağıttığı yönünde sloganla kurulan Epitelyum İnternet Reklamcılık İnşaat Turizm Gıda Danışmanlık Şirketi, Haziran ayında kapısına kilit vurarak kayıplara karıştı. Şirket sahipleri, üyeler tarafından yatırılan değeri milyonları bulan paraları kendi hesaplarına çekerek telefonlarını kapattı, sırra kadem bastı. İşte o şirketin yarattığı mağdurlardan Adanalı lise öğrencisi Ebrar D. konuştu.

"HAYALLERİMİ ÇALDILAR"

Üniversiteye girmeye hazırlanan Ebrar D. şirkete ailesine yük olmamak için girdiğini ve 4 bin 956 liralık ödeme yaptığını söyledi. Şirketin hayallerini çaldığını söyleyen Ebrar D. "Benim gibi çok sayıda mağdur var. Hatta birçoğu devlet memuru. Rezil olmamak için şikayetçi bile olamıyorlar. İnsanların kıt kanaat biriktirdiği paraları aldılar" diye konuştu

KAZANÇ VAADİ

Sistemin kredi usulüyle işlediğini söyleyen Ebrar D, "Aldığımız her bir kredinin bedeli 177 lira. 177 lirayı ödedikten sonra o sahip olduğumuz reklam kredisinin getirisi günlük 75 kuruşa denk geliyor. Ben toplam bedeli 4 bin 956 lira olan 28 kredi satın almıştım. Ancak aralarında 30 bin liralık kredi alan insanlar da vardı. Bu aldığımız her krediden kazanç alacağımızın hayalini kuruyorduk. Bununla ilgili hiçbir kazancımız olmamasıyla birlikte verdiğimiz paralar da buhar olup uçtu" dedi.

GÖZ BOYAMA

Şirket yetkililerinden olan Zeynel Okan B'nin İzmir'in Bayraklı ilçesinde lüks ofis kiraladığını kaydeden Ebrar D, "Bu yolla hepimizin gözünü boyadılar. Şirket sahiplerinin lüks ofiste olduklarını görünce onlara inancımız arttı. Bu nedenle sürekli tanesi 177 lira olan reklam kredilerinden almaya başladık" diye konuştu.

"ÖDEYECEĞİZ"

Şirket yetkililerine ilk başlarda telefonla ulaşabildiklerini söyleyen Ebrar D, "Bize şirketin internet reklamcılığı yaptığını ve bunun karşılığı olarak bizim de kazanacağımızı söylediler. Ancak yaptığımız ödemelerin karşılığı olan taahhütlere kimse uymadı. Zeynel Okan B. hakkında BİMER aracılığıyla suç duyurusunda bulunduk. Ancak hiçbir adreste gözükmedikleri için bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Biz bunlar tarafından kandırıldık, başkası kandırılsın istemiyoruz" dedi.

6 AYDA HIZLA BÜYÜDÜLER

Şirkete Adana'dan üye olduğunu söyleyen Ebrar D, "Saadet zinciri sayesinde 6 ayda o kadar hızlı büyüdüler ki Edirne'den Ardahan'a kadar her ilde üyeleri oldu. Hatta aralarında öğretmenlerden üst düzey bürokratlara kadar devletin her kademesinden kişi üye oldu" dedi. Öte yandan İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yapılan şikayetler sonrası harekete geçtiği öğrenildi. Polis ekipleri Zeynel Okan B. başta olmak üzere şirket yöneticilerini her yerde arıyor.

