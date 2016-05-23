

Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz yerli oyun firması Consala Games'in “MMORPG” türündeki online oyunu, PvP ve kale savaşlarıyla iddialı geliyor!



Kuruluş döneminde “Son Korsan” ve “MineFight” gibi oyunlarıyla, Türk oyunculara adını duyuran Consala Games'in yayıncılığını üstlendiği “Free to Play MMORPG oyunu Titan Siege Online, Türkçe dil desteğiyle yayın hayatına başlıyor. Kapalı Beta süreci, 19 Mayıs 2016 saat 10.00'da aktif olan oyunun sloganı “Türkiye'nin en havalı MMORPG oyunu” olarak belirlenmiş.



Devasa haritaların ve keşfedilecek pek çok özelliğin yer aldığı açık dünya bir MMORPG olan Titan Siege'te “Savaşçı”, “Büyücü”, “Katil”, “Ruh Çağıran” ve “Şifacı” olmak üzere toplam 5 sınıf yer alıyor. Oyun mekanikleri ve zengin içeriğiyle MMORPG severlerin hoşuna gidecek pek çok özellik barındırdığı iddiasında olan Titan Siege'in en göze çarpan havadisi, tüm oyuncuların kasabalar gibi özel yerler haricinde, haritaların her yerinde PvP mücadele yapabilecek olması. Hayatını “Loot'a adamış” ve diğer oyuncularla rekabet etmeyi seven oyuncular, PvP savaşlara girerek, yendikleri oyuncuların eşyalarını alabilecekler.



Titan Siege'te iyi bir MMORPG'nin olmazsa olmazı sayılabilecek evcil hayvan ve binek çeşitliliği de yeterince zengin. Sizinle birlikte tecrübe kazanıp gelişen evcil hayvanınız, haritada dolaşırken yanınızda olduğu sürece düşmanlarınıza saldırarak ve fiziksel savunma, hareket hızı, can yenileme gibi çeşitli buff'lar veriyor ve savaş anında size yardımcı oluyor. Oyun dünyasında dolaşmak içinse boynuzlu attan, ejderhaya uzanan 14 farklı fantastik bineği kullanabilirsiniz. Oyunun Kapalı Beta'sına katılanların, bir hafta boyunca ejderha sahibi olacağını da belirtelim.



Oyunda kale kuşatmaları, anlık PvP mücadeleler, birlik ve klan savaşları gibi dinamikler mevcut. Fakat canınız savaşmak istemiyorsa “Demircilik”, “Madencilik” veya “Simyacılık” mesleklerinden birini seçip benzersiz eşyalar, parşömenler ve iksirler yapabilir, yarattığınız ürünleri müzayede evinde açık artırma ile satabilirsiniz. Oynaması ücretsiz ve tamamen Türkçe olan bu MMORPG oyunu hakkında en iyi deneyimi yaşamak için, hemen Kapalı Beta sürecine başvurun



Titan Siege Online daha önce Rusya'da ve Avrupa'da başarı elde etmiş free to play bir MMORPG oyun. Titan Siege Online'ın yayıncısı olan Consala Games, oyunu Türkiye'deki oyunseverlerin beğenisine sunmak üzere gerekli çalışmaları gerçekleştirmiş. Devasa büyüklükteki açık dünyası, PvP savaşları, kale kuşatma, evcil hayvan alma, eşya üretme gibi mekaniklere sahip olan Titan Siege Online, tüm oyunseverlere eğlenceli vakit geçirebilecekleri bir sanal dünya sunmayı hedefliyor.



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