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tiroid kanseri en çok lenf bezlerine yayılıyor

TİROİD KANSERİ EN ÇOK LENF BEZLERİNE YAYILIYOR

Tiroid kanseri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Endokrin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Erbil, her hastalıkta özellikle de kanserde çok önemli olan erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Tarih : 20 Ağustos 2016, 09:16
Puan Ver : Tiroid Kanseri En Çok Lenf Bezlerine Yayılıyor(0/10)


Tiroid kanserlerinde en fazla metastazın boyundaki lenf bezlerine olduğunu aktaran Prof. Erbil, bu durumun hastanın ömrünü kısaltmadığını ancak metastazların ameliyatla çıkarılması gerektiğini söyledi.



Hastalığın seyrinin tümör çapına ve hastanın yaşına bağlı olduğunu dile getiren Prof. Erbil şunları söyledi:



“Tümör çapı 4 cm'in ve hastanın yaşı da 45'in üzerinde ise metastaz oranı daha yüksektir. Tiroid kanserlerinin kötü seyirli alt grupları vardır. Bu alt gruplardaki kanserlerde lokal nüks ve uzak metastaz görülme oranı daha yüksektir. Akciğer, kemik, beyin gibi organlara yayılıma uzak metastaz denir. Her kanserde olduğu gibi erken tanı ve uygun tedavi hastalığın seyri açısından çok önemlidir.”



Tiroid kanserini düşündürecek belirtilere dikkat çeken Erbil, ancak bu şikayetlerin iyi huylu büyük bir guatrın da belirtileri olabildiğine vurgu yaparak o belirtileri anlattı: “Boyunda fark edilen sert kitle, mevcut tiroid nodülünde ani büyüme, kitlenin rahat hareket etmemesi, boyunda şişmiş lenf bezleri, ses kısıklığı, nefes almada güçlük, yutma güçlüğü, takılma hissi, seste değişiklik ve inatçı öksürük yani akciğer metastazı belirtileri tiroid kanseri araştırması için dikkate alınır.”








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