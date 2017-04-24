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tırnak yeme alışkanlığıyla nasıl baş etmeli?

TIRNAK YEME ALIŞKANLIĞIYLA NASIL BAŞ ETMELİ?

Ülkemizde oldukça yaygın bir alışkanlık olan tırnak yemenin, zararları oldukça ciddi görünüyor.

Tarih : 24 Nisan 2017, 09:59
Puan Ver : Tırnak Yeme Alışkanlığıyla Nasıl Baş Etmeli?(7/10)6


Genellikle ergenlik ya da çocukluk döneminde ortaya çıkan bu alışkanlık daha sonra telafisi olmayan zararları beraberinde getirebiliyor. Çocukların 3/1'inde görülen tırnak yeme alışkanlığının, engellenmemesi halinde diş rahatsızlıklarından, parazit ve mikrobik rahatsızlıklara hatta kalbi etkileyen kronik zararlara yol açabileceği uzmanlar tarafından belirtiliyor.



Tırnak yiyen bireylerin ailelerinde de aynı alışkanlığın gözlemlendiği, tırnak yemenin bir öz güven sorunu olduğu ve ciddi zararları olduğu araştırmalar sonucu elde edilen veriler arasında. Özellikle çocuk yaşta görülen ve ilerleyen süreçte devam eden bu alışkanlığın, ailenin çocuğa baskı uygulayarak yahut devamlı azarlayarak eğitmesi ve dolayısıyla çocuğun öz güveninin kaybolarak bu tarz bir yol ile kendini rahatlatmaya çalışması, ailelerin bu konuda ne kadar bilinçsiz olduğunu gözler önüne seriyor.



TIRNAK YEMENİN FİZİKSEL ZARARLARI



Tırnak yeme alışkanlığının psikolojik bir durum olmasının yanında, vücuda ciddi manada fizyolojik zararları da dokunmaktadır. Bunlar başlıca;



Uzun süre tırnak yemek dişlerin kesici kenarlarını aşındırabilir.



Dişler köklerinden sallanabilir.



Tırnak içindeki bakteri ve mikroplar diş etlerinin mikrop kapmasına sebep olabilir.



Ağızda mikrobik rahatsızlıklar ve bunun getirdiği zararlar ortaya çıkabilir.



Bu mikrop ve bakteriler, vücuda yayılarak başka organlara zarar verebilir.



Kalp kapakçıklarına tutunabilen bu bakteri ve mikroplar, kalp-damar rahatsızlıklarına sebep olabilir.



Bu mikrop ve bakterilerin zararları, ağır antibiyotik kullanımında bile geçmeyebilir.



Zararlardan korunmak için egzersiz önemli.



Egzersiz yapılmayan bir vücutta bu tarz zararların ortaya çıkmasının daha kolay olduğunu belirten uzmanlar, "Egzersiz yapanların bağışıklık sistemi daha güçlü oluyor. Haliyle tırnak yeme sonucu oluşan zararların da bu kişilere bulaşması oldukça güçleşiyor." diyerek spor ve egzersizin her zamanki önemine dikkat çekiyorlar.



 



kaynak:sabah








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