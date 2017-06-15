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tırnak yeme alışkanlığından kurtulmak için…

TIRNAK YEME ALIŞKANLIĞINDAN KURTULMAK İÇİN…

Uzman Psikoloğu Yelda Öge, çocuklarda tırnak yeme davranışı ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Tarih : 15 Haziran 2017, 14:07
Puan Ver : Tırnak Yeme Alışkanlığından Kurtulmak İçin…(9/10)8


Öge, tırnak yeme davranışını ortaya çıkaran psikolojik faktörlerin uzman tarafından değerlendirilmesinin, yaşanan sıkıntının ve olumsuz davranışın ortadan kalkmasını kolaylaştırdığını belirtti. Uzman Psikologu Yelda Öge, "Tırnak yeme genellikle 3-4 yaşından sonra görülmeye başlar. 3-4 yaş döneminden sonra en sık 7-8 yaş döneminde görülür. Bazen bu dönemlerde görülen tırnak yeme, ergenlik dönemlerinde de tekrar ortaya çıkabilir" dedi.



ÇOCUKLARDA HANGİ SEBEPLER TIRNAK YEME DAVRANIŞINI ORTAYA ÇIKARIR?



Öge, "3-4 yaşında başlayan tırnak yeme problemi genellikle, çevredeki birinin model alınması ya da ailedeki birinin taklit edilmesiyle başlayabilir. Bir diğer sebep çocuğun hareketlerinin kısıtlanması, aşırı baskıcı ya da mükemmeliyetçi bir anne baba tutumunun olması, çocuğun davranışlarının takdir edilmemesi ve sık sık eleştirilmesi, tırnak yeme davranışını başlatabilir.



Tırnak yeme, en sık yeni bir kardeşin gelmesiyle birlikte ortaya çıkmaya başlar. Çocuklar arasında anne ve babanın farkında olmadan ayrım yapması, çocuğun yeterince ilgi ve sevgi görmediğini hissetmesi, çocuğun yanında yaşanan çatışmalar da bu davranışı tetikler" diye konuştu.



 



kaynak:sabah








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