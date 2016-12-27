Yara Bakım Hemşiresi Deniz Yahcı, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde tırnak mantarı enfeksiyonunun kangren gibi çok önemli sağlık sorunlarına bile davetiye çıkardığını vurguladı



Çok basit sorunlar olarak görülen tırnak mantarları, tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık problemlerine yol açıyor.



Genelde tırnakta beyaz ve sarı lekelerle başlayan tırnak mantarı enfeksiyonunun tırnaklarda küçümsenmeyecek kadar büyük bir hasara yol açabileceğini belirten Yara Bakım Hemşiresi Deniz Yahcı, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde tırnak mantarı enfeksiyonunun kangren gibi çok önemli sağlık sorunlarına bile davetiye çıkardığını vurguluyor. Tırnak mantarı hastalığının tedavisi konusunda ise önemli noktaları özetledi.



TIRNAK MANTARI DAHA ÇOK AYAKLARDA GÖRÜLÜYOR!



Tırnağın mantar enfeksiyonu nedir?



Tırnak Mantarı (Onikomikoz); bir hastalık olan tırnak mantar enfeksiyonu esas olarak dermatofid adı verilen organizmalar tarafından oluşturulur. Tırnak yatağını ve plağını tutan bir enfeksiyondur. Tüm tırnak hastalığının yaklaşık yüzde 50'sini oluşturur.



•Yaygın olarak ayak tırnaklarında, nadiren el tırnaklarında görülür.



•Tırnak mantarı genellikle tırnak altında başlar, tırnağın köküne çizgisel olarak yayılır, kalınlaşır, tırnağı gevşetir ve ayrılmalara sebep olur. En sonunda tırnak tamamen hasar görür.



Onikomikozun (tırnak mantar enfeksiyonunun) nedenleri nedir?







Dermatofit tipi mantarlar tırnak mantar hastalığına en sık neden olan durumdur. Tırnak mantar hastalığının daha az görülen diğer sebepleri ise maya adı verilen mantar tipleridir. Maya mantarları genellikle eskiden olan bir travma sonrası zayıflamış tırnaklara yerleşirler. Bunların dışında Şeker hastalığı olanlarda ve ayakları çok terleyenlerde de mantar hastalığı daha sık görülür. Ayak tırnaklarında mantar enfeksiyonu oldukça sık görülür, el tırnaklarında ise daha nadir görülmektedir.



Tırnağın mantar enfeksiyonlarının belirtileri nelerdir?



•Tırnaklarda kalınlaşma



•Renk ve şekillerinde bozulma



•Ayakkabı basısına bağlı olarak ağrı



•Kalınlaşır ve ufalanırlar



Tırnağın mantar enfeksiyonlarına nasıl tanı konulur?



Birçok tırnak hastalığının görünümü başlangıçta mantar hastalığına benzer; Bu nedenle mantar hastalığının tanısı tedaviye başlamadan önce kesinleştirilmelidir. Tırnağın ufalanan kısmından bir örnek alınarak laboratuvarda mikroskop altında bakılarak veya kültür ortamında üreterek kesin tanı koyulur.



Tırnak mantarı enfeksiyonu nelere yol açabilir?







Tırnak mantarı enfeksiyonu tırnaklarda küçümsenmeyecek kadar büyük bir hasara yol açabilir. Diyabet hastalarında, ilaç tedavisi uygulanan kişilerde ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde tırnak mantarı enfeksiyonu kangren gibi çok önemli sağlık sorunlarına yol açabilir.Tırnağın mantar enfeksiyonları kendi kendine iyileşmez, mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir. Tedavi edilmezse yumuşak doku enfeksiyonlarına (selülit, erizipel gibi) sebebiyet verebilir. Tedavinin amacı tırnak mantarından kurtulmaktır. Tırnaklar sonra normal görünümüne kavuşacaktır. Ancak eğer tırnak mantara yakalanmadan önce de anormal yapıda ise tamamen temizlenmesi ve ilk halini alması oldukça zordur.



UZMAN TEDAVİ ETMELİ!



Enfekte olmuş tırnak yapıları uzman kişiler tarafından steril cihazlar ve frezeler ile temizledikten sonra hastanın ikinci seansa kadar uzmanların önerdiği uygun bakım ve tedavi edici ilaçlarla hasta takip altına alınır. Tırnak mantarı tek seans uygulama ile tedavi edilecek bir hastalık değildir.







kaynak:habertürk