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tırnak makasları hepatit b virüsünü taşıyor

TIRNAK MAKASLARI HEPATİT B VİRÜSÜNÜ TAŞIYOR

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim dalında yapılan bir araştırma, tırnakların ve tırnak makaslarının sarılık virüsü olan Hepatit B virüsünü taşıdığını ve hastalığın bulaşmasında rol oynadığını ortaya koydu.

Tarih : 25 Nisan 2017, 14:23
Puan Ver : Tırnak Makasları Hepatit B Virüsünü Taşıyor(6/10)7


Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim dalında yapılan bir araştırma, tırnakların ve tırnak makaslarının sarılık virüsü olan Hepatit B virüsünü taşıdığını ve hastalığın bulaşmasında rol oynadığını ortaya koydu. SAÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Köroğlu ve arkadaşları tarafından yapılan çalışma, Ulusal Hepato-Gastroenteroloji Kongresinde araştırma ekibi adına Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Altındiş tarafından sunuldu ve katılımcılardan büyük ilgi topladı.



Araştırmayı yapan bilimsel ekip adına bir açıklama yapan Prof. Dr. Altındiş, "Daha önce tırnakta Hepatit B virüsünün bulunduğunu gösteren sadece bir araştırma vardı. Bu çalışmada dünyada ise ilk defa Hepatit B hastalarının tırnaklarında bulunan virüsün miktarı belirlendi. Bu hastaların tırnaklarında virüs bulunması sebebiyle, manikür ve pedikür aletleri tek kullanımlık olmadığı takdirde veya sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarının tam uygulanamadığı durumlarda, yüksek oranda Hepatit B virüsünün bulaşma riski vardır.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Tırnak  Makasları  Hepatit  B  Virüsünü  Taşıyor    haber

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