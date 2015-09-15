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‘Tırmanan terör olayları kurban fiyatını artırıyor'

‘TIRMANAN TERÖR OLAYLARI KURBAN FİYATINI ARTIRIYOR'

Manisa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kırlıoğlu, Doğu'daki terör olaylarından dolayı hayvan gelmemesi ve girdi fiyatlarının yüksek olması nedeniyle kurbanlık fiyatlarında artış olduğunu söyledi.

Tarih : 15 Eylül 2015, 09:17
Puan Ver : ‘Tırmanan Terör Olayları Kurban Fiyatını Artırıyor'(8.1/10)9


Kırlıoğlu, son üç yıldır 13-14 lira olan canlı hayvan kilo fiyatının bu yıl 17-18 liraya yükseldiğini kaydetti. Kırlıoğlu, şunları söyledi:



“Terör nedeniyle hayvan sevkiyatı durdu. Bu nedenle pek kurbanlık hayvan gelmedi. Fiyatlar çok aşırı değil. Kırmızı et kilosu büyükbaşta 17-18, küçükbaş da ise 15 lira civarında. Son üç dört yılda canlı hayvan kilosu 13-14 lira idi. Bu yıl kırmızı etteki bazı sıkıntılardan dolayı artmış oldu.”








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