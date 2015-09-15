

Kırlıoğlu, son üç yıldır 13-14 lira olan canlı hayvan kilo fiyatının bu yıl 17-18 liraya yükseldiğini kaydetti. Kırlıoğlu, şunları söyledi:







“Terör nedeniyle hayvan sevkiyatı durdu. Bu nedenle pek kurbanlık hayvan gelmedi. Fiyatlar çok aşırı değil. Kırmızı et kilosu büyükbaşta 17-18, küçükbaş da ise 15 lira civarında. Son üç dört yılda canlı hayvan kilosu 13-14 lira idi. Bu yıl kırmızı etteki bazı sıkıntılardan dolayı artmış oldu.”